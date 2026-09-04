Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend przed własną publicznością rozgrywki zainaugurują piłkarki ręczne Startu. W Elblągu o ligowe punkty powalczy też Concordia, a w niedzielę czeka nas kolejna edycja zawodów Jump&Run.

Concordia z Tęczą

W 6. kolejce IV-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni podejmą Tęczę Biskupiec. Zespoły dzielą aktualnie cztery punkty, Concordia ma ich dwanaście, rywal natomiast osiem. Jedyną w tym sezonie porażkę Tęcza zanotowała w starciu z aspirującym do awansu Stomilem Olsztyn. Wyjątkowo mecz zostanie rozegrany w piątek, na stadionie przy Krakusa, początek o godz. 17. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Olimpia w Sieradzu

Także w piątek swój mecz rozegrają żółto-biało-niebiescy. Tym razem nasza drużyna zagra na wyjeździe, a jej rywalem będzie Warta Sieradz. Po 6 kolejkach zespoły mają identyczny bilans: dwa zwycięstwa, remis oraz trzy porażki i po siedem punktów. Warta nie najlepiej radzi sobie na własnym boisku, bo jeszcze w tym sezonie przed własną publicznością nie zaznała smaku zwycięstwa. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek tych drużyn, dowiemy się w piątkowy wieczór, początek meczu w Sieradzu o godz. 17.

Start inauguruje sezon

W piątkowy wieczór Energa Start Elbląg w hali przy al. Grunwaldzkiej zainauguruje sezon 2026/2027. Rywalem Elblążanek będzie Zagłębie Lubin, czyli aktualny mistrz Polski. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku będzie drużyna przyjezdna, jednak gospodynie postarają się pokazać z jak najlepszej strony. Początek rywalizacji o godz. 18. Więcej na temat meczu w tym artykule.

Sport bez barier

W sobotę na stadionie przy Krakusa odbędzie się festyn „Aktywni Razem - paralekkoatletyczne przełamywanie barier”. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób z niepełnosprawnościami, również dzieci i młodzieży wraz z rodzicami lub opiekunami. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych konkurencjach lekkoatletycznych, dostosowanych do ich możliwości. Impreza rozpocznie się o godz. 9:30, więcej informacji na temat wydarzenia tu.

Zawody Jump&Run

W niedzielę w Bażantarni odbędzie się piąta edycja zawodów Bażantarnia Jump&Run. Na uczestników czeka sportowa rywalizacja, wymagające przeszkody i trasy prowadzące przez leśne tereny. Zawody odbędą się w trzech kategoriach: Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Uczestnicy Biegu Junior i Family będą mieli do pokonania 1,5 km i 7 przeszkód, natomiast zawodnicy Biegu Classic zmierzą się z trasą 2,5 km i 10 przeszkodami. Start i meta biegów zlokalizowane będą na polanie głównej z wiatami w Bażantarni. Więcej informacji w tym artykule.

283. parkrun

Co sobotę o godz. 9 w parku Modrzewie odbywa się parkrun, czyli spotkanie podczas którego uczestnicy pokonują marszem, truchtem lub biegiem dystans 5 km. To już 283. edycja, udział jest bezpłatny.