Sportowy weekend z portElem

W najbliższy weekend o pierwsze ligowe punkty w 2021 roku zawalczą piłkarze Olimpii. W Elblągu zagrają także piłkarki ręczne Startu. Wyjazdowe mecze czekają natomiast szczypiornistów KPR oraz siatkarki Truso.

Olimpia wraca do gry

Piłkarze Olimpii zakończyli okres przygotowawczy do rundy wiosennej. Elblążanie rozegrali sześć sparingów, w których odnieśli dwa zwycięstwa, ponieśli dwie porażki i zanotowali tyle samo remisów. Trener Jacek Trzeciak próbował różnych wariantów gry i przyglądał się testowanym zawodnikom. Klub podpisał kontrakty z pięcioma piłkarzami, których zapewne będzie można już zobaczyć na boisku podczas pierwszego meczu. W sobotę (27 lutego) żółto-biało-niebiescy podejmą KKS 1925 Kalisz. Rywale w siedemnastu rozegranych do tej pory meczach wywalczyli dwadzieścia siedem punktów i zajmują piąte miejsce w II-ligowej tabeli. Olimpia ma jedenaście oczek mniej i plasuje się na piętnastej pozycji. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 14.

KPR w Olsztynie

Elblążanie rozegrali już dwa spotkania rundy rewanżowej. Podopieczni Grzegorza Czapli pokonali Tytanów Wejherowo i przegrali z Usarem Kwidzyn. Przed nimi bardzo trudne spotkanie w Olsztynie. Co prawda w pierwszej rundzie szczypiorniści KPR pokonali we własnej hali olsztynian, jednak na wyjeździe będzie dużo ciężej. Podopieczni Jarosława Knopika radzą sobie w tym sezonie bardzo dobrze, odnieśli osiem zwycięstw i jedynie trzy porażki. Elblążanie mają pięć punktów mniej od rywala i bardzo by chcieli zmniejszyć ten dystans. Czy tak się stanie, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Olsztynie o godz. 17.

Truso z Wieżycą

Podopieczne Wojciecha Samulewskiego, wracają do rywalizacji w II lidze, w której mają jeszcze do rozegrania trzy mecze. Tym razem zawodniczki Energi MKS Truso czeka wyjazdowa potyczka z GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Zapewne szkoleniowiec elblążanek będzie chciał by w tym spotkaniu jego podopieczne przećwiczyły swoje zagrywki przed ćwierćfinałami mistrzostw Polski, które rozpoczną się w pierwszy weekend marca. Sobotni mecz z Wieżycą rozpocznie się o godz. 17:30.

Start z liderem

Aż trzydzieści punktów dzieli Start od rywala, z którym zmierzy się w sobotni wieczór. Elblążanki maja na swoim koncie jedynie trzynaście oczek, natomiast lubinianki aż czterdzieści trzy. Zdecydowany faworytem sobotniej potyczki jest Zagłębie, jednak w pierwszej rundzie podopieczne Andrzeja Niewrzawy zagrały bardzo dobre spotkanie i przegrały dopiero po rzutach karnych. Atutem zespołu Bożeny Karkut jest szeroka kadra, czego brakuje w elbląskiej drużynie. Szkoleniowiec Startu nie będzie mógł skorzystać z usług wszystkich zawodniczek. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul Grunwaldzkiej, początek o godz. 18. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv

Sparingi piłkarzy

W sobotnie popołudnie ostatni mecz kontrolny przed startem drugiej rundy rozegrają piłkarze Concordii. Elblążanie mają już za sobą sześć sparingów, a ich ostatnim przeciwnikiem będzie ligowy rywal Huragan Morąg. Spotkanie rozegrane zostanie na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 14. Tuż po zakończeniu tego spotkania na boisko wybiegną rezerwy Olimpii, dla których będzie to przedostatni sparing. Podopieczni Karola Przybyły w swoim dziewiątym teście zmierzą się z zespołem Powiśle Dzierzgoń.