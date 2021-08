Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend zmierzą się ze sobą dwie elbląskie drużyny grające w IV lidze. Na Górze Chrobrego rywalizować będą rowerzyści, a we Fromborku swoje możliwości sprawdzą triathloniści. Pierwsza drużyna Olimpii o koleją wygraną zagra w Ostródzie.

Nocny turniej koszykówki

Weekend rozpoczyna sportowy akord, czyli nocny turniej koszykówki ulicznej 3x3, który odbędzie się na torze Kalbar w piątek, w godz. 19-23.

- Turniej będzie przebiegać w tradycyjnej formule, w oparciu o typowe dla streetballa zasady. Grać będziemy do 21 zdobytych punktów lub przez 10 minut, natomiast w czasie zawodów nie będzie sędziów i zatrzymywania czasu gry. Obowiązują ogólne zasady fair play - podają organizatorzy.

Olimpia w Ostródzie

Po środowym zwycięstwie na własnym boisku nad Pogonią Siedlce, elblążanie udadzą się do Ostródy w znakomitych nastrojach. Tego samego nie można powiedzieć o gospodarzu sobotniej rywalizacji, który po czterech rozegranych kolejkach ma zerowy dorobek punktowy i znajduje się na ostatniej pozycji w II-ligowej tabeli. Piłkarze Sokoła nie strzelili w tym sezonie jeszcze ani jednej bramki i niemoc będą próbowali przełamać w starciu z żółto-biało-niebieskimi. Z kolei elblążanie radzą sobie całkiem dobrze, zainkasowali już siedem punktów i o kolejne trzy zawalczą w Ostródzie. Początek sobotniej rywalizacji o godz. 17.

Triathlon we Fromborku

W niedzielę we Fromborku odbędzie się druga edycja zawodów Triathlon 2-4-8. Na liście startowej jest 120 osób z Trójmiasta, Elbląga i okolic, a także z innych regionów kraju, nawet ze Śląska. Zawodnicy mają do wyboru trzy dystanse: albo 200 m pływania w wodach Zalewu Wiślanego, 20 km rowerem po Fromborku i okolicach i 2 kilometry biegu ulicami Fromborka; albo 400 metrów pływania, 40 km rowerem i 4 km biegu; albo 800 m pływania, 80 km rowerem i 8 km biegiem. Odbędzie się także rywalizacja sztafet na tych dystansach. Fromborskie zawody rozpoczną się o godz. 9 i potrwają do godz. 14. Dzień wcześniej o godz. 16 we Fromborku odbędą się zawody duathlonowe dla dzieci.

Góralem na Chrobrego

W niedzielę, 22 sierpnia, Góra Chrobrego po raz kolejny stanie się areną zmagań rowerzystów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza fanów dwóch kółek na drugą edycję zawodów „Góralem na Chrobrego”. Udział w imprezie będzie bezpłatny, a wziąć w niej udział mogą dzieci od 3 roku życia, młodzież i dorośli. Więcej informacji na ten temat tu.

IV-ligowe derby

Rezerwy Olimpii i Concordia mają za sobą dwa mecze ligowe w tegorocznych rozgrywkach. W 3. kolejce zmierzą się ze sobą, a gospodarzem spotkania będzie Olimpia. Żółto-biało-niebiescy mają na swoim koncie zwycięstwo oraz porażkę i zajmują 6. miejsce w IV-ligowej tabeli. Z kolei pomarańczowo - czarni odnieśli dwa zwycięstwa i plasują się na pierwszej pozycji. Trudno w tym spotkaniu wskazać faworyta, być może gospodarz będzie miał do dyspozycji zawodników z pierwszej drużyny. Początek niedzielnego meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 13.

Zatoka o pierwsze punkty

Piłkarze braniewskiej Zatoki początek sezonu mają fatalny. W dwóch pierwszych kolejkach Smoki nie zdobyły punktu, zdążyły już odpaść z Wojewódzkiego Pucharu Polski. Jeżeli szukać gdzieś powodu do optymizmu, to w pierwszej połowie meczu ubiegłej kolejki z Granicą Kętrzyn. W sobotę Smoki podejmują Polonię Lidzbark Warmiński, która również nie zaczęła sezonu rewelacyjnie zdobywając tylko punkt. Początek meczu Zatoka Braniewo - Polonia Lidzbark Warmiński w sobotę o godzinie 15 w Braniewie na boisku przy ul. Botanicznej 4.