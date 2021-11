Sportowy weekend z portElem

Elbląscy sportowcy powoli kończą rywalizację o ligowe punkty w 2021 roku. W najbliższy weekend o zwycięstwo w Krakowie powalczą piłkarze Olimpii, a w Elblągu szczypiorniści KPR.

Olimpia w Krakowie

Przed piłkarzami Olimpii ostatni wyjazdowy mecz w 2021 roku. W sobotę żółto-biało-niebiescy zmierzą się w Krakowie z miejscowym Hutnikiem. W bieżących rozgrywkach zdecydowanie lepiej spisują się elblążanie, którzy mają aż czternaście punktów więcej od krakowian. Hutnik fatalnie rozpoczął tegoroczne rozgrywki, bo na inaugurację zremisował, a potem poniósł pięć porażek z rzędu. Sobotni rywal elblążan wygrał do tej pory tylko trzy mecze, tyle samo zremisował, przegrał aż dwanaście i znajduję się na przedostatnim miejscu w II-ligowej tabeli. Piłkarze Olimpii są w dużo lepszej sytuacji i mimo nieco słabszej ostatnio dyspozycji znajdują się dość wysoko w tabeli, bo na miejscu dziewiątym. Podopieczni Tomasza Gregorczyka mają nadzieję na wywalczenie trzech punktów w Krakowie i awans o kilka pozycji. Mecz rozpocznie się o godz. 13.

KPR z SMS ZPRP II Płock

Szczypiorniści Klubu Piłki Ręcznej mają jeszcze do rozegrania trzy mecze pierwszej rundy, w tym dwa w Elblągu. Zespół Damiana Malandy w sobotę podejmie drugą drużynę SMS ZPRP Płock. Oba zespoły rozegrały do tej pory osiem meczów, płocczanie mają dwa oczka więcej od elblążan. Młodzi zawodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w ostatniej kolejce niespodziewanie pokonali dużo bardziej doświadczoną ekipę z Koszalina i do Elbląga przyjadą podbudowani tym zwycięstwem. Z kolei szczypiorniści KPR przegrali ostatnie dwa spotkania i bardzo by chcieli w końcu wygrać. Sobotni mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.