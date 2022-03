Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu w hali przy ul. Kościuszki o ligowe punkty rywalizować będą szczypiorniści KPR, na stadionie przy Krakusa Concordia podejmie rezerwy żółto-biało-niebieskich, natomiast w hali przy Grunwaldzkiej powalczą tenisiści Mlexera. Z kolei zawodniczki Startu udadzą się do Koszalina, gdzie zmierzą się z Młynami Stoisław.

Czas na derby

Są takie mecze, w których traci znaczenie kto jest liderem, a kto jest w środku tabeli. I taki mecz będzie miał miejsce w sobotę na boisku przy ul. Krakusa, gdzie lider IV ligi podejmie dziesiątą drużynę w tabeli. Podopiecznych Karola Przybyły wzmocnią piłkarze pierwszego zespołu. Czy mimo to pomarańczowo-czarni ponownie zdobędą komplet punktów i umocnią się na pierwszym miejscu? O tym przekonamy się w sobotnie popołudnie, pierwszy gwizdek o godzinie 15. Wstęp wolny.

Mlexer z Kozienicami

Drugoligowi tenisiści stołowi Mlexera Elbląg są już na finiszu rozgrywek, przed nimi cztery mecze u siebie. Elblążan już tylko kataklizm może pozbawić miejsca w II lidze w przyszłym sezonie. W sobotę w Hali Sportowo - Widowiskowej podejmą KTS Kozienice. Początek spotkania o godzinie 15. Występujące w III lidze rezerwy Mlexera w niedzielę w Lubawie zmierzą się z miejscowym LZS. Początek o godzinie 11.

Start w Koszalinie

Przed zawodniczkami Startu dwa mecze z Młynami Stoisław. W sobotę elblążanki zagrają na parkiecie rywalek w ramach 22. serii PGNiG Superligi kobiet. Natomiast cztery dni później zespoły zagrają w Elblągu zaległe spotkanie 15. kolejki. Start i Młyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli i po dwudziestu rozegranych meczach dzieli je zaledwie jeden punkt. Zespół Marcina Pilcha zgromadził ich 15, rywalki natomiast oczko mniej. Elblążanki mają nadzieję umocnić się na szóstym miejscu i wygrać oba spotkania. W sobotę mecz w Koszalinie rozpocznie się o godz. 16, natomiast w środę w Elblągu o godz. 17.

KPR z Mazurem

Szczypiorniści Klubu Piłki Ręcznej w sobotę o godz. 17 podejmą w hali przy ul. Kościuszki zawodników MKS Mazur Sierpc. Zespoły dzieli osiem punktów, w lepszej sytuacji są elblążanie, którzy zajmują 9. miejsce w I-ligowej tabeli, rywal natomiast plasuje się na ostatniej lokacie. W pierwszej rundzie podopieczni Damiana Malandy wygrali w Sierpcu 22:18 i mają nadzieję, że ponownie zgarną trzy oczka. Wstęp na mecz wolny.

Mecz hokejowy

W sobotę o godz. 18:15 na lodowisku MOSiR rozegrany zostanie mecz hokejowy 2 Ligi Północnej pomiędzy Security Premium OHT Gdańsk i Warsaw Capitals. Będzie to pojedynek decydujący o pierwszym miejscu na koniec fazy zasadniczej tych rozgrywek. Wstęp na zawody jest wolny.

Na krótkim torze o mistrza Polski

Weekend w gdańskiej hali Olivia upłynie pod znakiem mistrzostw Polski seniorów w short tracku, w których wezmą udział zawodnicy Orła Elbląg. Mistrzostwa będzie można oglądać na kanałach YouTube Polskiego Związku Łyżwiarskiego.



Koszykarki Truso o półfinał mistrzostw Polski

Jak już informowaliśmy na naszych łamach: we wtorek i w środę koszykarki Truso wygrały dwa mecze w pierwszym turnieju barażowym strefy pomorskiej. W weekend elblążanki zmierzą się z Politechniką Gdańską i Ósemką Wejherowo. Dwie wygrane dadzą naszym koszykarkom zwycięstwo w turnieju i bezpośredni awans do półfinału mistrzostw Polski U15. W przypadku jednej porażki Truso najprawdopodobniej zajmie prawdopodobnie miejsce i zagra w ćwierćfinale MP.



Pięściarze przed szansą na kadrę

Od piątku do niedzieli w Wielbarku trwać będzie turniej selekcyjny do kadr Polski. O miejsce w reprezentacji juniorów powalczą pięściarze Tygrysa. Dla innych zawodników będzie też okazja do stoczenia walk sparingowych. Można się też spodziewać, że turniej w Wielbarku będzie też przetarciem przed mistrzostwami województwa.