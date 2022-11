Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w naszym mieście odbędzie się Bieg Niepodległości. O punkty przed własną publicznością po raz ostatni w tym roku zawalczą piłkarze Olimpii, a ich młodsi koledzy postarają się dopełnić formalności i awansować do Makroregionalnej Ligi Juniorów.

Bieg Niepodległości

11 listopada wystartuje jedna z największych imprez biegowych w naszym mieście. Na liście znalazło się ponad 1000 osób chętnych do udziału w VIII Elbląskim Biegu Niepodległości oraz Małym Biegu Niepodległości. O godz. 11:00 na trasę wyruszą pierwsi biegacze, zaczynając od najmłodszych dzieci. W zależności od kategorii wiekowej dzieci będą miały do pokonania dystanse od 50 do 500 metrów. Uczestnicy biegu startują na dystansie 10 km (trzy pętle po 3,333 km) rywalizajcę rozpocząną o godz. 13:30, na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL i skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Zachęcamy do kibicowania.

Dopełnić formalności i awansować

W ubiegły weekend juniorzy Olimpii Elbląg pokonali w Lidzbarku Warmińskim tamtejszą Polonię 5:1 w pierwszym meczu barażowym o awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów. 11 listopada na boisku przy ul. Skrzydlatej podejmą Polonistów w rewanżu. Początek spotkania o godzinie 11.

Olimpia podejmie Motor

Piłkarze Olimpii są ostatnio w świetnej formie, o czym świadczą chociażby trzy z rzędy wyjazdowe zwycięstwa. W sobotnie popołudnie podopieczni Przemysława Gomułki w końcu zagrają na własnym boisku, a ich rywalem będzie Motor Lublin. Zespoły dzieli aż dziesięć punktów i siedem pozycji w II-ligowej tabeli, co nie oznacza, że elblążan czeka łatwe spotkanie. Zawodnicy Motora mogą być w dobrych nastrojach, bo w ostatniej kolejce pokonali Garbarnie 3:0, a kilka dni później I-ligową Wisłę Kraków i awansowali w Pucharze Polski. Na stadionie przy Agrykola zapowiada się ciekawe widowisko, początek o godz. 14:45. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na TVP Sport.

Concordia w Zambrowie

W 16. kolejce III-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Zambrów. Concordia gra ostatnio z zespołami, które okupują drugą połowę tabeli, jednak nie doczekała się zwycięstwa w starciu z Pilicą Białobrzegi, czy Wartą Sieradz. W sobotę elblążan czeka kolejny mecz z zespołem wydawałoby się w zasięgu. Rywal ma na swoim koncie siedemnaście punktów, o dziesięć więcej od Concordii. Czy naszej drużynie uda się odnieść upragnione zwycięstwo, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Zambrowie o godz. 13.

Rezerwy z Motorem

W niedzielę o godz. 13 na boisku przy ul. Moniuszki rocznie się mecz Olimpii II z Motorem Lubawa. Zespoły dzielą zaledwie dwie pozycji w IV-ligowej tabeli, jednak aż osiem punktów. Dużo częściej zwycięstwa odnosili elblążanie bo aż siedmiokrotnie, rywal natomiast tylko trzy razy. Liczymy, że żółto-biało-niebiescy zgarną kolejne trzy oczka i awansują w ligowej tabeli.

Koszykarze w Olsztynie

Po inauguracyjnym zwycięstwie Basketballu Elbląg w pierwszej kolejce, nastroje w elbląskiej ekipie są dobre. W niedzielę koszykarzy czeka jednak trudny przeciwnik. Elblążanie w Olsztynie zmierzą się Trójeczką, która w premierowym meczu wysoko pokonała Kolejarza Chojnice. Czy Basketball wygra z Trójeczką przekonamy się w niedzielne popołudnie. Początek spotkania o godz. 14.