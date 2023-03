Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend czeka nas elektryzujący kibiców pojedynek pomiędzy Olimpią a Stomilem, na który do Olsztyna wybiera się kilkuset fanów żółto-biało-niebieskich. W Elblągu walkę o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej rozpocznie Start, a zawodnicy Basketball postarają się odnieść dwunaste zwycięstwo w sezonie.

Start z Ruchem

EKS Start Elbląg nie zdołał zrealizować założonego na ten sezon celu i będzie walczył o utrzymanie w PGNiG Superlidze kobiet. Pierwszym rywalem elblążanek będzie najsłabszy w tym sezonie Ruch, który do tej pory zdołał wygrać tylko raz. Start dwukrotnie ograł chorzowianki i mamy nadzieję, że i tym razem zgarnie trzy punkty. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (11 marca) w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 16.

Ostatni mecz koszykarzy

Przed zawodnikami Basketball Elbląg ostatni mecz rundy zasadniczej przed własną publicznością. Elblążanie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i nic nie wskazuje na to, by ten stan miał się zmienić po sobotniej rywalizacji. Tego dnia podopieczni Arkadiusza Majewskiego podejmą SSP Orka Iława, z którą wygrali w grudniu minionego roku 93:57. Mecz zostanie rozegrany w hali SP 11 przy ul. Korczaka, początek o godz. 16:30. Wstęp wolny.

Olimpia w Olsztynie

W sobotni wieczór (11 marca) w Olsztynie odbędzie się pojedynek miejscowego Stomilu z elbląską Olimpią. Walka będzie się toczyć nie tylko na boisku, ale także na trybunach, bowiem do Olsztyna wybiera się około sześciuset fanów żółto-biało-niebieskich. Obecnie w ligowej tabeli zespoły dzieli zaledwie punkt, Stomil ma ich 35 i zajmuje czwarte miejsce w II-ligowej tabeli, Olimpia natomiast 34 i plasuje się na pozycji siódmej. Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie elblążanie wysoko pokonali olsztynian (4:0) i w sobotę także zamierzają wywalczyć komplet punktów. Mecz rozpocznie się o godz. 19:45, a transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport.