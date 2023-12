Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend przed własnymi kibicami zagrają szczypiorniści Silvantu, koszykarze Basketball oraz tenisiści stołowi Mlexera. Do Grudziądza mieli jechać piłkarze Olimpii, jednak mecz został odwołany.

Silvant o szóste zwycięstwo

W 7. kolejce II-ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn, zawodnicy Silvantu podejmą SMS ZPRP III Kwidzyn. Sobotni rywal, podobnie jak nasza drużyna, kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, a wpadkę zaliczył jedynie w pierwszej kolejce. Kwidzynianie mają na swoim koncie piętnaście punktów, elblążanie również i zwycięzca meczu zasiądzie na fotelu lidera. Póki co zajmuje go Silvant i na pewno w sobotę zrobi wszystko by na nim pozostać. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17. Od 15:30 klub zaprasza najmłodszych do skorzystania z atrakcji. Wstęp wolny.

Basketball z PZKosz

W niedzielne popołudnie zawodnicy Basketball Elbląg podejmą sąsiada z III-ligowej tabeli SMS PZKosz Władysławowo. Elblążanie mają za sobą pięć rozegranych meczów, wszystkie zwyciężyli, rywal natomiast zagrał już sześć spotkań, z czego wygrał cztery razy i dwukrotnie przegrał. Oba zespoły mają na swoich kontach po dziesięć punktów. Mamy nadzieję, że nasza drużyna zwycięży po raz szósty w tym sezonie. Początek niedzielnego meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 16:45, wstęp wolny.

Zagrają obie drużyny Mlexera

W nadchodzący weekend obie drużyny Mlexera zagrają o ligowe punkty. W niedzielę o godz. 11 w hali przy al. Grunwaldzkiej EKS Mlexer Old Boys podejmie OKTS Orneta. Dzień wcześniej o godz. 17 EKS Mlexer Elbląg zmierzy się na wyjeździe z KS AZS UWM II Olsztyn.