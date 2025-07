Ostatni test przed ligą. Olimpia wygrywa 3:0

– Dzisiejszy sparing rozegraliśmy w dwóch równorzędnych zestawieniach, celowo rezygnując z wyraźnego podziału na pierwszy i drugi skład. Zależało nam na stworzeniu warunków do rywalizacji wewnątrz zespołu, a jednocześnie na tym, żeby nie przeciążać zawodników. - mówił po meczu trener, dodając: – Pierwsza połowa była cenna, mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, ale brakowało konkretów i płynności. Dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy wyczekiwać przeciwnika i w okolicach 80. minuty zdobyliśmy bramki, których wcześniej brakowało.

Jednym z kluczowych założeń sobotniego sparingu była oszczędna gospodarka siłami. Sztab szkoleniowy świadomie unikał nadmiernej eksploatacji zawodników, mając na uwadze zbliżającą się inaugurację rozgrywek III ligi. Przypomnijmy, że Olimpia Elbląg swój pierwszy mecz rozegra już w piątek, 1 sierpnia o godz. 19:26 na wyjeździe z Bronią Radom. Zwycięstwo w ostatnim teście przed ligą może budzić optymizm, jednak faktem pozostaje, że skład podstawowej jedenastki wciąż nie jest znany.

– Skład na pierwszy mecz powoli się rysuje, ale na dziś nie ma wykrystalizowanej jedenastki. Mamy przed sobą jeszcze tydzień pracy i to właśnie treningi będą najlepszym potwierdzeniem, w jakiej dyspozycji znajdują się zawodnicy, zarówno fizycznej, jak i mentalnej. Obserwujemy, jak reagują, jaką mają energię i determinację, żeby walczyć do samego końca. Szkielet zespołu już istnieje, ale wymaga jeszcze potwierdzenia i zatwierdzenia w codziennej pracy treningowej. Korekty w składzie są możliwe i absolutnie nie są wykluczone, bo o miejsce w jedenastce nie rywalizuje wąska grupa, ale szeroki zespół. To pozytywne zjawisko, bo buduje zdrową konkurencję i podnosi jakość całej drużyny. - podkreśla trener Damian Jarzembowski.