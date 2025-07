Ogród w Waplewie (Letnie przystAnki odc. 5)

Do większości miejsc, które chciałabym Wam pokazać w cyklu "Letnie przystAnki", zaprowadził mnie przypadek. Nie były to podróże zaplanowane, a raczej krótkie przystanki w dłużej trasie. Odkąd jestem dziennikarzem (czyli niemal od 17 lat) nie rozstaję się z aparatem, więc uzbierała się całkiem spora dokumentacja fotograficzna bliższych i dalszych ciekawych zakątków. Może i wy zrobicie sobie w którymś z nich krótką pauzę? Zapraszam na przystanek piąty-ogród w Waplewie. Zdjęcia.

Waplewo - tam już byliście razem z portElem w sierpniu 2022 roku, w naszym spacerowym cyklu. Jednak ja postanowiłam zabrać Was w to miejsce ponownie. Z dwóch powodów: z każdym rokiem pięknie się ono zmienia i tym razem zrobimy sobie przystanek w ogrodzie. Urzekł mnie i wracam do niego co jakiś czas. Kojarzy mi się z książką Frances Hodgson Burnett "The Secret Garden", którą czytałam w dzieciństwie. Podobnie jak w książkowym ogrodzie, w waplewskim parku mimo (niestety) zaniedbania wciąż rosną kwiaty, a natura pokazuje swoją siłę, wystarczy odrobina starań, by rozkwitła pełnym blaskiem. Naprawdę warto zrobić sobie w nim przystanek, przejść się malowniczymi alejkami i mostkami, przystanąć na chwilę przy stawach i wodnych oczkach.

Fragment mostu w ogrodzie z datą 1926 rok, fot. Anna Dawid

Teraz trochę historii. Są to ogólnodostępne w internecie informacje, przytoczę wpis na grupie na FB "Waplewo i okolice".

- Założycielem kompleksu parkowego był Kajetan Sierakowski w końcu XVIII wieku. Wtedy w sztuce ogrodowej ścierały się dwie koncepcje: francuska i angielska. We francuskiej dominował porządek geometryczny a w angielskiej formy nieregularne. W Waplewie zastosowano styl mieszany. Po Kajetanie Sierakowskim ogród parkowy do świetności podziwianej już od połowy XIX wieku, doprowadził Alfons Sierakowski, wnuk Kajetana. Za jego czasów powstała przypałacowa oranżeria widoczna na rycinie z 1865 roku. On z pewnością sprowadził do oranżerii wiele egzotycznych roślin, gdyż był podróżnikiem po egzotycznych krajach. Podróżnikiem był również jego syn Adam znany z swoich "Listów z podróży". Hodowane w oranżerii palmy miały po kilkadziesiąt lat i od wiosny do jesieni były wystawiane jako dekoracje w pobliżu pałacu. Zajmowano się także ogrodnictwem szklarniowym na użytek kuchni pałacowej. Teren dla ogrodnictwa szklarniowego i gruntowego wyznaczono w parku po wschodniej stronie od parkowego stawku z wysepką. Park był rekultywowany w latach osiemdziesiątych przez Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej, który był gospodarzem pałacu i parku. Odnowiono aleję główną i alejki boczne. Profesjonalnie odnowiono bardzo zniszczoną parkową altanę i wykonano oświetlenie alei parkowych. Dyrektorem przedsiębiorstwa był Antoni Gałecki a odpowiedzialnym za rekultywację parku Zygmunt Żabicki. Obecnie gospodarzem tego terenu od 2008 r. jest Muzeum Narodowe w Gdańsku i utworzona w Waplewie Wielkim filia - Muzeum Tradycji Szlacheckiej - czytamy w tym wpisie.

Ogród (w linku lektura naukowa na temat ogrodu w Waplewie) przylega do pałacu Sierakowskich, w którym mieści się Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Wrzucam również parę jego zdjęć. W sobotę można muzeum zwiedzać bezpłatne. Z parkowaniem auta nie ma żadnego problemu. Od Elbląga jest to ok. 36 km. Tak dojedziecie.

Do zobaczenia na przystanku szóstym - 2 sierpnia.

