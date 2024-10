Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend o ligowe punkty przed własnymi kibicami zagrają szczypiorniści Silvantu, koszykarze Basketball oraz piłkarze Olimpii i Concordii. Wyjazdowy mecz czeka natomiast zawodniczki Startu.

Silvant z Wybrzeżem

Piłkarzy ręcznych Silvantu czeka trzeci mecz w sezonie 2024/2025. W miniony weekend elblążanie mieli wolne, bo mecz z trzeciej kolejki został przełożony na listopad. Sobotnim rywalem naszej drużyny będzie trzecia drużyna Wybrzeża, która do tej pory również rozegrała dopiero dwa spotkania. Gdańszczanie ponieśli dwie porażki, elblążanie natomiast dwukrotnie zwyciężyli i to Silvant jest faworytem do sięgnięcia po kolejną wygraną. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 18 w hali przy ul. Kościuszki, wstęp wolny.

Start w Chorzowie

Przed szczypiornistkami Energi Startu wyjazdowy pojedynek z chorzowskim Ruchem. Beniaminek Orlen Superligi Kobiet w pięciu meczach odniósł dwa zwycięstwa i ma na swoim koncie sześć punktów. Elblążanki wygrały trzykrotnie i zgromadziły dziesięć oczek. Zawodniczki Ruchu prezentują się całkiem nieźle jak na nową drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej i zapowiada się ciekawe starcie. Sobotni mecz w Chorzowie rozpocznie się o godz. 18.

Koszykarze z gorzowianami

W 5. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball Elbląg zmierzą się przed własnymi kibicami z EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów. Obie drużyny odnotowały po jednym zwycięstwie, gorzowianie rozegrali w sumie trzy mecze, elblążanie o jeden więcej. Liczymy na to, że o kolejne dwa punkty wzbogacą się podopieczni Arkadiusza Majewskiego. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul Kościuszki w niedzielę o godz. 14, wstęp wolny.

Kilka godzin później, o godz. 18, w tym samym miejscu zagrają również rezerwy Energi Basketball Elbląg, występujący w III lidze. Ich przeciwnikiem będzie AZS UWM Elbląg. Wstęp wolny.

Olimpia z Kaliszem

W niedzielę na stadionie przy Agrykola o godz. 14:30 rozpocznie się mecz żółto-biało-niebieskich z KKS 1925 Kalisz. Faworytem w tym starciu będzie drużyna przyjezdna, która w trzynastu meczach zdobyła dziewiętnaście punktów. Zawodnicy Olimpii rozegrali jedno spotkanie mniej i mają na swoim koncie zaledwie siedem oczek. Elblążanie chcąc wydostać się ze strefy spadkowej muszą punktować, nawet z mocniejszymi zespołami. Liczymy na przełamanie i zwycięstwo naszej drużyny.

Gra IV liga, CLJ i liga okręgowa

W 11. kolejce IV-ligowych rozgrywek Concordia Elbląg zagra przed własnymi kibicami a jej rywalem będzie Rominta Gołdap. Mecz rozegrany zostanie na stadionie przy Krakusa, początek o godz. 15. O tej samej godzinie swój mecz rozpoczną piłkarze Olimpii II, którzy zmierzą się na wyjeździe ze Startem Nidzica.

Żółto-biało-niebiescy grający w Centralnej Lidze Juniorów U17 w sobotę o godz. 11 zmierzą się w Kielcach z tamtejszą Koroną, natomiast w niedzielę o godz. 15 Olimpia III w ramach ligi okręgowej zagra na stadionie przy ul. Moniuszki z drużyną Wel Lidzbark.