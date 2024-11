Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu rozegrany zostanie pojedynek Startu z mistrzyniami Polski. W naszym mieście rywalizować będzie też Concordia oraz Olimpia III.

183. edycja parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę odbędzie się już 183. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Koszykarze w Międzychodzie

W najbliższą sobotę podopieczni Arkadiusza Majewskiego zagrają w Międzychodzie z miejscowym Mana Lake Sokół Marbo. Po 7. kolejkach Elbasket w tabeli II ligi zajmuje 10. miejsce z dorobkiem dziesięciu punktów. Rywal natomiast wygrał sześć meczów, poniósł jedną porażę i zajmuje 3. lokatę. Liczymy na dobry mecz elbląskim koszykarzy. Początek spotkania w Międzychodzie o godz. 17.

Olimpia w Bytomiu

Przed żółto-biało-niebieskimi ciężkie spotkanie. Elblążanie udadzą się do Bytomia, gdzie zmierzą się z mocną Polonią. Gospodarz sobotniej rywalizacji wygrał do tej pory aż dwanaście meczów, a przegrał zaledwie trzy. Z kolei zespół Karola Przybyły zwyciężył zaledwie w dwóch spotkaniach, cztery razy podzielił się punktami i poniósł dziewięć porażek. Faworytem w tym starciu będzie zatem Polonia, która celuje w t awans. Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie, dowiemy się w sobotni wieczór, początek spotkania w Bytomiu o godz. 20.

Gra IV liga oraz okręgówka

W 13. kolejce IV-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni zmierzą się na stadionie przy ul. Krakusa z Pisą Barczewo. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 13, wstęp wolny. Z kolei Olimpia II zagra w sobotę w Kętrzynie z tamtejszą Granicą, początek o godz. 18.

Żółto-biało-niebiescy rywalizujący w lidze okręgowej w niedzielę podejmą Kormoran Zwierzewo. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy Skrzydlatej o godz. 13, wstęp wolny.

Start z mistrzem

W niedzielne popołudnie piłkarki ręczne Energi Startu podejmą mistrzynie Polski z Lubina. Elblążanki radzą sobie w bieżącym sezonie całkiem nieźle, jednak zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu będzie Zagłębie. Drużyna Bożeny Karkut poniosła w tym sezonie zaledwie jedną porażkę, pozostałe pięć meczów wygrała. Z kolei zespół Magdaleny Stanulewicz zwyciężył cztery razy i przegrał trzy spotkania. Początek meczu w hali przy ul. Grunwaldzkiej o godz. 16.