Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend kibice będą mieli okazję ponownie dopingować zawodniczki Startu. Wyjazdowy mecz czeka natomiast koszykarzy Energi Basketball.

195. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę odbędzie się już 195. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, początek o godz. 9.

Start z Sośnicą

W 11. kolejce Orlen Superligi Kobiet piłkarki ręczne Energi Startu podejmą zawodniczki Sośnicy Gliwice. Zdecydowanie lepiej w tym sezonie prezentują się elblążanki, które po przednim ligowym meczu, awansowały na 4. miejsce w tabeli. Z kolei gliwiczanki w premierowym pojedynku w tym roku zostały rozbite przez lublinianki i po dziewięciu rozegranych meczach mają na swoim koncie zaledwie dziewięć punktów. Start ma za sobą dziesięć spotkań i zgromadził w sumie dziewiętnaście oczek. Mamy nadzieję, że po sobotniej rywalizacji elblążanki powiększą swój dorobek punktowy. Początek meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Basketball w Gdyni

Po zwycięstwie nad liderem II-ligowych rozgrywek z Gniezna, koszykarze Energi Basketball mają ochotę na kolejne zwycięstwo. W sobotę elblążanie udadzą się do Gdyni, gdzie zmierzą się z miejscową drużyną BSA AMW Arka. Dla Elbasketu będzie to okazja za porażkę w pierwszej rundzie. Wydaje się, że faworytem w tym meczu jest zespół Arkadiusza Majewskiego, który znajduje się sześć pozycji wyżej w II-ligowej tabeli od rywala. Gdynianie wygrali w tym sezonie zaledwie trzy mecze, a przegrali aż trzynaście. Basketball natomiast ma na swoim koncie osiem zwycięstw i tyle samo porażek. Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Gdyni o godz. 13.