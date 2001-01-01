Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend Olimpia zmierzy się na wyjeździe z liderem, IV-ligowcy rywalizować będą natomiast w Elblągu. Kolejne mecze kontrolne zagrają zawodniczki Startu.

Olimpia w Ząbkach

Trzecim rywalem żółto-biało-niebieskich w sezonie 2025/2026 będzie beniaminek III ligi, który od początku sezonu prezentuje się bardzo dobrze. Ząbkovia wygrała dwa pierwsze mecze i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Olimpia natomiast wywalczyła do tej pory jedno oczko i w Ząbkach będzie chciała sięgnąć po komplet punktów. Mecz zostanie rozegrany w piątek, początek o godz. 17. Transmisja meczu na kanale YouTube RCS Livestream.

Sparingi Startu

Szczypiornistki Energi Startu zagrają kolejne mecze kontrolne. Elblążanki mają za sobą już dwa sparingi, a przed nimi kolejne dwa. Tym razem podopieczne Magdaleny Stanulewicz udadzą się do Gniezna, gdzie zagrają z miejscową drużyną Enea MKS. Pierwszy mecz w piątek o godz. 18, drugi natomiast w sobotę o 12.

226. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 226. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Gra IV liga

W ten weekend obie elbląskie drużyny IV-ligowe zagrają przed własnymi kibicami. W sobotę o godz. 14 na boisku przy ul. Krakusa pomarańczowo-czarni podejmą Sokoła Ostródę. W niedzielę natomiast młodzi piłkarze Olimpii zmierzą się z Mrągowią Mrągowo. Mecz ten zostanie rozegrany na boisku przy Moniuszki, początek o godz. 17. Wstęp na oba spotkania jest bezpłatny.

Balony w Pasłęku

W Pasłęku odbywają się XXIX Świętojańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza. W środę (13 sierpnia) odbywały się loty treningowe, w czwartek zawodnicy trenowali m.in. w kategorii rzutu do celu. W zawodach uczestniczy dwanaście załóg. Impreza w Pasłęku potrwa do 17 sierpnia. Tu program zawodów.