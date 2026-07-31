Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend ligowe rozgrywki zainaugurują elbląscy piłkarze. W naszym mieście przez trzy dni trwać będą zawody triathlonowe, a w sobotę odbędzie się oficjalna prezentacja drużyny Startu.

Mistrzostwa Europy oraz Garmin Iron Triathlon

W ten weekend Elbląg stanie się europejską stolicą triathlonu. W piątek i sobotę na starcie Mistrzostw Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim zobaczymy zawodników z europejskiej czołówki, z kolei w niedzielę (2 sierpnia) amatorzy powalczą w Garmin Iron Triathlon. Na listach startowych Mistrzostw Europy znaleźli się reprezentanci 30 krajów, w tym cała europejska czołówka. Start i meta zlokalizowana jest przy placu katedralnym w Elblągu . Więcej na temat mistrzostw tu.

278. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 278. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia i Concordia rozpoczynają sezon

Elbląskie drużyny piłkarskie rozpoczynają rozgrywki ligowe. W piątek o godz. 17 na stadionie przy Skrzydlatej żółto-biało-niebiescy podejmą na inaugurację III ligi Wisłę II Płock. Zespoły rywalizowały ze sobą niespełna dwa miesiące temu, wtedy padł remis 1:1, który Elblążanom dał cenny punkt. Przebudowana Olimpia postara się tym razem zwyciężyć i pomyślnie zainaugurować sezon. Z kolei pomarańczowo-czarni rozgrywki IV-ligowe rozpoczną w sobotę wyjazdowym starciem z Granicą Kętrzyn - 11 drużyną minionego sezonu. Concordia zakończyła go na miejscu trzecim i wydaje się być faworytem w tym starciu, mimo że została dość mocno przebudowana i odmłodzona. Początek rywalizacji w Kętrzynie o godz. 16.

Prezentacja Startu

W sobotę na Placu Katedralnym odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu Energa Start Elbląg przed sezonem 2026/2027. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:30 atrakcjami przygotowanymi dla najmłodszych kibiców, natomiast o godzinie 18:10 rozpocznie się oficjalna prezentacja drużyny oraz sztabu szkoleniowego. Podczas wydarzenia kibice będą mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć zespół Energa Start Elbląg w pełnym składzie przed nadchodzącymi rozgrywkami. Będzie też okolicznościowy tort oraz zabawa przy muzyce mechanicznej.