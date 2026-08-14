Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w naszym mieście odbędzie się turniej piłki ręcznej, z udziałem m.in Energi Start Elbląg. O ligowe punkty na boiskach rywali powalczą piłkarze Olimpii oraz Concordii.

280. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 280. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Turniej piłki ręcznej

W sobotę w hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Oprócz Energi Startu udział w nim wezmą dwa zespoły z Ligi Centralnej: Sambor Tczew oraz Pogoń Szczecin. O godz. 10 rozpocznie się mecz gospodarza z Samborem, o godz. 14 Tczewianki zmierzą się ze Szczeciniankami, a o godz. 17 drużyna Magdaleny Stanulewicz zmierzy się z Pogonią. Wstęp na mecze jest darmowy.

Concordia w Gołdapi

Przed pomarańczowo-czarnymi ciężkie spotkanie, bo zmierzą się z drużyną, która w dwóch meczach strzeliła aż dziesięć goli, a straciła trzy i ma na swoim koncie sześć punktów. Romita Gołdap, bo o nim mowa, świetnie rozpoczęła rozgrywki IV-ligowe, z kolei Concordia na inaugurację sezonu przegrała z Granicą, by w następnej kolejce pokonać beniaminka z Olsztyna. Sobotni mecz w Gołdapi rozpocznie się o godz. 14.

Olimpia w Zambrowie

W 3. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy po raz pierwszy w tym sezonie zagrają na wyjeździe, a ich rywalem będzie Olimpia Zambrów. Oba zespoły rozpoczęły sezon ze zmiennym szczęściem, mają na swoich kontach wygraną oraz porażkę i póki co sąsiadują ze sobą w tabeli. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek dwóch Olimpii dowiemy się w sobotni wieczór, początek meczu w Zambrowie o godz. 17:30.