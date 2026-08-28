Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą piłkarze Olimpii. Kolejne mecze kontrolne zagra Start oraz Silvant.

Turniej tenisa stołowego

Wakacje z MOSiR-em powoli dobiegają końca, ale zanim na dobre pożegnamy letnią aktywność, czeka nas jeszcze jedna sportowa rywalizacja. W piątek w sali tenisowa stołowego hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego, organizowany wspólnie z Elbląskim Klubem Sportowym Mlexer. Udział w turnieju jest bezpłatny i zostanie rozegrany w kategoriach OPEN: dziewczęta i chłopcy do lat 14 oraz dziewczęta i chłopcy do lat 18. Zapisy będą prowadzone na miejscu od godziny 9:30, natomiast pierwsze mecze rozpoczną się o 10:00.

Sparingi Startu i Silvantu

Rozgrywki ligowe Superligi kobiet oraz I ligi mężczyzn zbliżają się wielkimi krokami, a nasze drużyny czekają kolejne mecze kontrolne. W piątek piłkarki ręczne Startu zagrają ostatni sparing, a ich rywalem będzie MKS Gniezno. Mecz ten zostanie rozegrany na parkiecie rywala. Z kolei szczypiorniści Silvantu mają już za sobą pojedynek z Jedynką Morąg i z tą drużyną w piątek zagrają drugi mecz kontrolny. Sparing będzie miał charakter zamknięty, bez udziału publiczności.

282. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 282. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia z Wigrami

Przed żółto-biało-niebieskimi mecz z Wigrami Suwałki. Po pięciu rozegranych meczach, Olimpia ma na swoim koncie siedem punktów, Wigry natomiast dziewięć. Najbliższy rywal naszej drużyny w tym sezonie nie zaznał jeszcze goryczy porażki i zapewne w Elblągu powalczy o komplet punktów. Czy naszej drużynie uda się go pokonać, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek rywalizacji na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 17.

Concordia w Wikielcu

W 5. kolejce IV-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni zmierzą się na wyjeździe z GKS Wikielec. W bieżącym sezonie Elblążanie radzą sobie lepiej od rywala, bo wygrali trzy mecze, a GKS tylko jeden i dzielą ich cztery punkty. Trzeba jednak pamiętać, że Wikielec w minionym sezonie grał w III lidze. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 18.