Sprzedaż koszulek na Piekarczyka tylko do 31 maja

Trwa odliczanie do Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Wraz ze zbliżającym się terminem imprezy kończy się również możliwość zamówienia oficjalnej koszulki tegorocznej edycji. Sprzedaż potrwa tylko do 31 maja (niedziela). Zamówisz ją tutaj.

Już 14 czerwca odbędzie się XVII edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Dla uczestników przygotowano oficjalną koszulkę biegu, stanowiącą idealne uzupełnienie pakietu startowego każdego biegacza. W tym roku dostępna jest ona w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i granatowej. Tegoroczny projekt nawiązuje bezpośrednio do Elbląga: na froncie znajduje się panorama miasta z charakterystyczną katedrą, natomiast na plecach umieszczono postać legendarnego Piekarczyka, od którego wywodzi się nazwa biegu. Dynamiczne linie graficzne symbolizują trasę zawodów, podkreślając ich miejski i sportowy charakter. Zamówienia na koszulki można składać tylko do 31 maja poprzez stronę elektronicznezapisy.pl.

Dostępna jest szeroka rozmiarówka – od dziecięcych, po dorosłe, tak aby każdy uczestnik mógł dopasować koszulkę do siebie. Koszulki wykonano z lekkiego, oddychającego materiału o podwyższonej jakości, który zapewnia komfort zarówno podczas treningów, jak i samego biegu. Trwały nadruk sprawia, że koszulka zachowuje swój wygląd nawet po dłuższym użytkowaniu, stając się pamiątką na lata.

Odbiór zamówionych koszulek będzie możliwy w dniach 13–14 czerwca w godzinach funkcjonowania biura zawodów.

ZAPISY NA BIEG

Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji uczestników pozostała już ostatnia pula wolnych miejsc startowych na XVII Elbląski Bieg Piekarczyka. Zapisy nadal są możliwe na bieg główny (10 km), bieg towarzyszący (5 km) oraz na Mini Bieg Piekarczyka, jednak liczba dostępnych miejsc jest bardzo ograniczona. Rejestracji dokonasz na stronie elektronicznezapisy.pl.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: ADASTOL-producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE

Partner: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Hotel Młyn Aqua Spa, BUS Expert, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Expert