Srebrna Ola z kwalifikacjami na mistrzostwa

Aleksandra Kocięba kontynuuje swoją dobrą passę w Pucharze Europy do lat 21. Judoczka Truso wywalczyła srebrny medal we włoskim Lignano w wadze powyżej 78 kg. Tym samym uzyskała kwalifikację na Mistrzostwa Europy i Świata do lat 21.

W tym roku Aleksandra Kocięba wywalczyła już srebro w Sarajewie i złoto w Poznaniu. W ostatni weekend dołożyła kolejny srebrny medal. We włoskim Lignano pokonała Włoszkę Gulię Telasca oraz Kazaszkę Korkem Bakytbek. W starciu o złoto Elblążanka po dobrej walce uległa Japonce Miu Ushikata.

Srebrny medal oznacza jednocześnie uzyskanie kwalifikacji na turnieje Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata do lat 21. Mistrzostwa Europy odbędą się w czarnogórskiej Podgoricy we wrześniu, Mistrzostwa Świata zaplanowano na październik w jordańskim Ammanie.