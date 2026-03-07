Srebro, a to jeszcze nie koniec

Siatkarki elbląskiego Truso zakończyły sezon zasadniczy na drugim miejscu w III lidze. Wicemistrzostwo oznacza, że podopieczne Dominika Sobczaka awansowały do turnieju półfinałowego w walce o II ligę. Dziś (7 marca) postawiły kropkę nad i wygrywając z Volley MGR Mrągowo.

W warmińsko – mazurskiej III lidze siatkarek rywalizuje sześć drużyn. Dwie najlepsze awansują do turniejów półfinałowych, których stawką jest awans do II ligi. Siatkarki Truso Elbląg w sezonie zasadniczym zgromadziły 24 punkty zajmując drugie miejsce w tabeli, tracąc tylko dziewięć setów. Zwyciężył Chemik Olsztyn z dorobkiem 26 oczek. Elblążanki przegrały tylko z Olsztyniankami (0:3 w Olsztynie i 2:3 w Elblągu).

- Z Chemikiem w Olsztynie mogliśmy wygrać. Zagraliśmy równy mecz, tie breaka przegraliśmy do 14, mieliśmy szansę zakończyć mecz w czwartym secie i wygrać 3:1. Tamten mecz mógł się skończyć inaczej – mówił Dominik Sobczak, trener Truso Elbląg.

Przed dzisiejszym (7 marca) meczem z trzecią drużyna ligi – Volley MGR Mrągowo Elblążanki były już pewne awansu z drugiego miejsca. Zaczęły z grubej rury pierwszego seta wygrywając do 9. Myliłby się jednak ten, to pomyślał, że mecz w hali III Liceum Ogólnokształcącego będzie formalnością.

W drugim... zaczęło się dobrze, bo od prowadzenia 3:0. Siatkarki z Mrągowa zdołały wyrównać. Potem to podopieczne trenera Dominika Sobczaka zbudowały sobie kilku punktową przewagę prowadząc nawet pięcioma punktami (16:11). Ale od stanu 18:12 goście wrócili z zaświatów i było... 18:19. Kluczowy element seta, walka punkt za punkt, bardzo emocjonująca końcówka. Elblążanki prowadziły już 22:20, 24:22 i... Rywalki bronią piłki setowe i niespodziewanie wygrywają drugą część meczu do 25.

Początek trzeciego seta to znów przewaga Truso, które prowadzi 8:2 i 18:10. Mogło się wydawać, że od tego wyniku wróci demon z drugiego seta. Mrągowianki zdołały zmniejszyć straty i na tablicy wyników zrobiło się 18:16. Tym razem gospodynie nie dopuściły do wyrwania sobie zwycięstwa, chociaż emocji nie brakowały. W końcówce siatkarki Volley zdołały dojść nawet na jeden punkt (22:21). Końcówka należała jednak do Elblążanek i set zakończyły do 21.

W czwartej części dokonały formalności, chociaż łatwo nie było. Truso przegrywało na początku 6:9, wyrównana walka trwała do stanu 14:14. A potem Elblążanki zbudowały sobie bezpieczna przewagę i dowiozły zwycięstwo do końca. Ostatnią część meczu wygrały do 19, dopisując sobie trzy punkty w tabeli.

Z meczowych ciekawostek: debiut w seniorskich rozgrywkach w dzisiejszym spotkaniu zanotowała młodziczka Ivanna Makohonchuk. Po meczu odbyła się miła uroczystość wręczenia brązowych medali dla siatkarek Volley MGR Mrągowo i srebrnych dla Truso Elbląg.

- Nie jestem zaskoczony drugim miejscem w lidze. Jesteśmy zespołem z bardzo dużym potencjałem, po skompletowaniu drużyny wiedzieliśmy, że stać nas na walkę o czołowe lokaty w lidze – mówił Dominik Sobczak.

Energa Truso Elbląg – Volley MGR Mrągowo 3:1 (25:9, 25:27, 25:21, 25:19)

Truso: Wawro, Makohonchuk, Szostak, Frąckiewicz, Kostkowska, Dementyew, Bąk, Szaruga, Białczak, Pacek, Łukaczyk, Piecyk

To nie koniec sezonu dla Elblążanek. Od 27 do 29 marca czeka je wyjazd na turniej półfinałowy, gdzie zmierzą się z mistrzyniami województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz drugą drużyną województwa podlaskiego. Gospodarzem turnieju będzie mistrz województwa mazowieckiego. Gra się systemem każdy z każdym, dwie najlepsze drużyny awansują do turnieju finałowego o awans do II ligi.

- Wiemy, że to nie będzie łatwy turniej. Nie boimy się walki i jeśli zdrowie pozwoli, to powalczymy o awans do turnieju finałowego. W meczu z Chemikiem pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić – mówił trener.

Wyniki meczów Energa Truso Elbląg

Truso vs Arka Susz Volley 3:0

Chemik Olsztyn vs Truso 3:0

Truso vs Miss Volley Iława 3:0

Truso vs Sparta Braniewo 3:0

Volley MGR Mrągowo vs Truso 0:3

Arka Susz Volley vs Truso 2:3

Miss Volley Iława vs Truso 0:3

Truso vs Chemik Olsztyn 2:3

Sparta Braniewo vs Truso 0:3

Truso vs Volley MGR Mrągowo 3:1