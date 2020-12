Start wraca do gry

Szczypiornistki EKS w najbliższych dniach odrobią ligowe zaległości. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy najpierw zmierzą się na własnym parkiecie z chorzowiankami, a kilka dni później zawalczą w Koszalinie.

Zawodniczki Startu ostatni ligowy mecz rozegrały 7 listopada. W 2020 roku miały zawalczyć jeszcze o sześć punktów, najpierw w Koszalinie, a 19 listopada w Elblągu z Ruchem. Z powodu zakażenia piłkarek koronawirusem, oba te spotkania zostały odwołane, a szczypiornistki udały się na urlopy. Tydzień temu elblążanki wróciły do treningów i co ważnie biorą w nich udział już wszystkie piłkarki.

- Kilka zawodniczek jest po zakażeniu koronawirusem i one powoli wchodzą w trening, ale na mecz będą gotowe. Mamy małe problemy z Magdą Kepe i mimo że na pewno nie miała tego wirusa, to zdrowotnie jeszcze nie doszła do siebie. Na szczęście w zespole nie ma poważniejszych kontuzji, które mogłyby wykluczyć którąś z zawodniczek i mam nadzieję, że do kolejnego meczu przystąpimy w pełnym składzie - powiedział fizjoterapeuta Startu Michał Skorupa.

Kilka dnia temu wyznaczono nowe terminy zaległych spotkań. Do ligowego grania powróci aż siedem zespołów PGNiG Superligi kobiet. 12 grudnia EKS podejmie Ruch, a 16 grudnia zagra w Koszalinie z Młynami Stoisław. Pierwszy rywal elblążanek do tej pory nie zaznał smaku zwycięstwa. Chorzowianki z zerowym dorobkiem punktowym zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli, Start natomiast, z siedmioma oczkami na koncie, znajduje się pozycje wyżej. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy, po serii porażek, chcą wrócić na zwycięską ścieżkę.

- O sobotnim meczu dowiedzieliśmy się niedawno, ale rozumiemy że te zaległe spotkania, które się nie odbyły z powodu pandemii, kiedyś trzeba odrobić - powiedział trener Startu. - Po listopadowych meczach dziewczyny dostały dwa tygodnie na odchorowanie i odpoczynek. Zebraliśmy się dopiero 3 grudnia, a 12 gramy. Na sobotnie spotkanie z Chorzowem będziemy przygotowani na tyle, na ile jest to możliwe. Mam nadzieje że to wszystko nie będzie kosztem zdrowia. Dziewczyny po przebytych chorobach wróciły, porobiliśmy badania i nie wygląda to źle. Trenujemy w piętnastoosobowym składzie i tyle zawodniczek zagra przeciwko Ruchowi - dodał Andrzej Niewrzawa.

Potyczka Startu z Ruchem rozpocznie się o godz. 18. Transmisje ze spotkania przeprowadzi kanał zobacz.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl