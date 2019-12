Start z ogromną szansą na ćwierćfinał Pucharu Polski

Po dość ciężkim przetarciu w 1/16 finału Pucharu Polski, w kolejnym etapie elbląski Start zagra z dużo słabszym przeciwnikiem. Najprawdopodobniej 15 stycznia zespół Andrzeja Niewrzawy uda się do Płocka, by tam zawalczyć o ćwierćfinał z I-ligowymi rezerwami Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Początek rywalizacji w tegorocznej edycji Pucharu Polski nie był dla Startu łatwy. Los przydzielił elbląskiej drużynie najmocniejszego z potencjalnych rywali, jakim był KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy poradziły sobie z wyżej notowanym przeciwnikiem na jego boisku, wygrały 30:28 i awansowały do 1/8 finału. Wśród par, które również walczyły o awans zdarzyły się niespodzianki. Przedwcześnie z rywalizacji odpadła Piotrcovia Piotrków Trybunalski, która nie poradziła sobie z Ruchem Chorzów II. Pod szyldem drugiej drużyny wystąpiły jednak zawodniczki, które na co dzień grają w pierwszym zespole. Mimo to sześciobramkowa porażka wyżej notowanej Piotrcovii może być zaskoczeniem. Druga chorzowska drużyna, która wystąpiła pod nazwą pierwszej wysoko przegrała z Koroną Handball Kielce i to I-ligowy zespół Pawła Tetelewskiego awansował do 1/8 finału. Wśród innych zespołów rywalizujących na zapleczu superligi KS Kościerzyna ograł MKS AZS UMCS Lublin, a MKS PR Ubis Gniezno pokonał MKS Karkonosze-Jelenia Góra. Piłkarki ręczne z Koszalina urządziły sobie festiwal strzelecki w Gubinie, a Olkusz postawił się JKS Jarosław, jednak to czarno-niebieskie będą grały dalej w Pucharze Polski. Ostatnią parą, która walczyła o awans tworzył SMS ZPRP Płock II i ChKS Łódź. Oba te zespoły rywalizują w I lidze, jednak dużo wyżej notowana jest płocka ekipa i to właśnie ona będzie przeciwnikiem Startu w 1/8 finału. Piłkarki Szkoły Mistrzostwa Sportowego radzą sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Wygrały dziewięć z dwunastu meczów i zajmują czwarte miejsce w I-ligowej tabeli. Mimo niezłej dyspozycji młodych szczypiornistek zdecydowanym faworytem pojedynku będzie Start. Mecz odbędzie się w Płocku, najprawdopodobniej 15 stycznia 2020 roku.

Wszystkie pary 1/8 finału tworzą:

SMS ZPRP Płock II - EKS Start Elbląg

MKS PR Ubis Gniezno - Młyny Stoisław Koszalin

Korona Handball Kielce - KS Kościerzyna

Ruch Chorzów II - Eurobud JKS Jarosław

