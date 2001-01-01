Startują Ligi MOSiR

Czas rozpocząć nowy sezon amatorskich lig organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zgodnie z tradycją zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach siatkarskich i koszykarskich 3×3. Skompletuj skład i rywalizuj o tytuł najlepszej drużyny w mieście. Zapisy trwają do 19 października.

Awangarda Volley Liga

Siatkówka to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Elblągu. To doskonała okazja, by połączyć przyjemność uprawiania sportu z rywalizacją o atrakcyjne. Każde spotkanie składa się z trzech setów i odbywać się będzie na boiskach w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej oraz Szkole Podstawowej nr 8. Na każdym etapie zawodów czuwają licencjonowani sędziowie. Termin zgłoszeń upływa 19 października, a można je dokonać za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 500 złotych.

Sponsorem siatkarskich spotkań jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Grand Prix w koszykówce 3×3

Zapraszamy wszystkich fanów koszykówki do udziału w cyklu 10 turniejów w koszykówce trzyosobowej. Wystarczy zebrać drużynę złożoną z 3 graczy i 2 rezerwowych, aby rozpocząć rozgrywkę. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w Szkole Podstawowej nr 12, a każdy mecz jest prowadzony przez licencjonowanych sędziów. Zwycięzca całego cyklu zostanie wyłoniony na podstawie sumy punktów zdobytych za miejsca zajęte w każdym z 10 turniejów. Zachęcamy do zgłaszania swoich drużyn do udziału do 19 października za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 350 złotych.

O udziale drużyn decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

Szczegóły rozgrywek będą podane na stronie www.mosir.elblag.eu.