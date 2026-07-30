Streetball dla dzieci - czas na wakacyjną rywalizację!

Koszykówka, sportowe emocje i dobra zabawa – tak zapowiada się kolejna wakacyjna propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. W poniedziałek, 3 sierpnia, na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 odbędzie się turniej Streetball 3x3 dla dzieci. Udział bezpłatny.

Jeśli lubicie koszykówkę i chcecie aktywnie spędzić wakacyjne popołudnie, ta propozycja jest właśnie dla Was. W poniedziałek, 3 sierpnia, zapraszamy dzieci, które nie ukończyły 15 lat, do udziału w turnieju koszykówki 3x3, który rozegrany zostanie na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 17:00.

Koszykówka 3x3 to szybka i widowiskowa odmiana tej dyscypliny, w której liczą się zgranie zespołu, pomysłowość i walka o każdy punkt. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności, poznać nowych pasjonatów koszykówki i poczuć atmosferę prawdziwych sportowych rozgrywek.

Udział w turnieju jest bezpłatny. Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów od godziny 16:30 w biurze zawodów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a limit wynosi 20 drużyn, dlatego warto pojawić się odpowiednio wcześniej.

Turniej organizowany jest w ramach Wakacji z MOSiR-em. Zapraszamy wszystkich młodych miłośników koszykówki do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji. Do zobaczenia na boisku!