Sukcesy elbląskich sambistów

Zawodnicy elbląskiego klubu Fighter Sambo zdobyli pięć medali na rozgrywanych w Krakowie zawodach Sambo Poland Cup. Elblążanie wywalczyli dwa, złote, dwa srebrne i jeden brązowy medal.

Sambo to jedna z dyscyplin sportów walki. W Elblągu sambiści trenują w klubie Fighter Sambo. W ostatni weekend września w Krakowie elblążanie rywalizowali w Krakowie na zawodach Sambo Poland Cup. To bardzo silnie obstawiony turniej, w którym udział wzięli oprócz Polaków zawodnicy z Ukrainy, Łotwy, Litwy i Niemiec. „Kraków był dla Nas wyzwaniem, jadąc na turniej międzynarodowy gdzie startują zawodnicy z Ukrainy,Litwy,Łotwy i Niemiec ( tylko z nazwy) trzeba być realistą i nie nastawiać się na wygraną..., bardziej na pokazanie się z dobrej strony bo tak naprawdę przegrać to nie wstyd z lepszym i bardziej doświadczonym zawodnikiem. Tym bardziej dla mnie który stawia pierwsze samodzielne kroki jako trener radość z występów i wygranych moich podopiecznych jest nie do opisania.” - napisał Witold Rogoz, instruktor sambo w elbląskim klubie na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Elblążanie pokazali się z bardzo dobrej strony. Ze złotym medalem do domu wrócili Sebastian Śliwa oraz Filip Żurawski. Warto zwrócić uwagę na tego pierwszego. Sebastian Śliwa w wadze do 71 kilogramów w bardzo ładnym stylu pokonał występującego pod flagą Ukrainy Azera. - „Brawa należą się nie tylko za ładną walkę techniczną ale za znalezienie sposobu na swojego przeciwnika który z zapasami i sambo ma do czynienia od dziecka.” - napisał Witold Rogoz.

Filip Żurawski rok temu w Krakowie zdobył srebro, teraz nie znalazł pogromcy i na jego szyi zawisł złoty medal. Ze srebrem wrócili Witold Rogoz oraz Alan Warszawski. Na trzecim stopniu podium stanął Paweł Zakrzewski.