Sukcesy elblążan na IKO Polish Open Cup

24 października w Ostródzie odbył się turniej IKO Polish Open Cup (IKO International Karate Organization). Wśród 531 zawodniczek i zawodników zgłoszonych do tych zawodów - znalazła się ośmioosobowa reprezentacja Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate, stając tego dnia siedmiokrotnie na podium.

Senpai Kacper Filip stoczył trzy zwycieskie walki i znalazł się w finale tych prestiżowych zawodów, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Trzecie miejsca zajęli senpai: Karolina Czerwińska (kumite) Maciej Niedziela (kumite) Maksymilian Zyśk (kumite) Miłosz Bergius (kumite) Nikodem Zyśk (kumite) Wojciech Pepłowski (kumite) Projekt został dofinansowany przez Gminę Miejską Elbląg.

Apoloniusz Zachara, prezes Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate