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Sukcesy elblążan na IKO Polish Open Cup

 Elbląg, Sukcesy elblążan na IKO Polish Open Cup

24 października w Ostródzie odbył się turniej IKO Polish Open Cup (IKO International Karate Organization). Wśród 531 zawodniczek i zawodników zgłoszonych do tych zawodów - znalazła się ośmioosobowa reprezentacja Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate, stając tego dnia siedmiokrotnie na podium.

Senpai Kacper Filip stoczył trzy zwycieskie walki i znalazł się w finale tych prestiżowych zawodów, ostatecznie zajmując drugie miejsce.

Trzecie miejsca zajęli senpai:

Karolina Czerwińska (kumite)

Maciej Niedziela (kumite)

Maksymilian Zyśk (kumite)

Miłosz Bergius (kumite)

Nikodem Zyśk (kumite)

Wojciech Pepłowski (kumite)

 

Projekt został dofinansowany przez Gminę Miejską Elbląg.


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