Sukcesy elblążan z kettlami

Elblążanie bardzo dobrze zaprezentowali się w Mistrzostwach Polski Kettlebell Sport Debiuty, które odbyły się w Rzeszowie. W zawodach wystąpiło 110 zawodników z całego kraju.

Uczestnicy mistrzostw rywalizowali w takich konkurencjach jak rwanie, podrzut oraz długi cykl. Każdy pod okiem sędziego, który czuwa nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych konkurencji. Do Rzeszowa pojechało trzech elblążan: Damian Grabowicz, Piotr Ostrowski oraz Rafał Twardowski.

Piotr Ostrowski debiutował w takiej rywalizacji, zdobywając 7. miejsce w kategorii rwanie z wynikiem 100 powtórzeń na dystansie 5 min z odważnikiem ważącym 16 kg.

Damian Grabowicz wywalczył brąz w kategorii wagowej poniżej 85 kg w konkurencji długi cykl jednorącz (54 powtórzenia) oraz 4. miejsce w konkurencji rwanie (o włos od podium) zaliczając 95 rwań. Obie dyscypliny odważnikiem 24 kg.

Z kolei Rafał Twardowski wywalczył złoty medal w konkurencji długi cykl jednorącz odważnikiem 24 kg (58 powtórzeń) w kategorii powyżej 85 kg.

Na czym polegają te konkurencje? Długi cykl polega na zarzucie (clean) oraz podrzucie kuli (jerk) z wyraźnie zaznaczoną fiksacją (zatrzymanie kuli bez chwiania). Rwanie to zamach kuli dosłownie "wyrwanie" jej i zatrzymanie jej w pozycji nad głową bez ruchu. Jeśli rywalizacja dotycz się tylko z jedną kulą, rękę można zmienić tylko raz, co utrudnia zadanie. Należy wykonać jak najwięcej powtórzeń w 5 min (lub 10)