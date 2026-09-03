Sukcesy lekkoatletów Truso

30 sierpnia na stadionie UW-M w Olsztynie odbył się 6 Międzynarodowy Lekkoatletyczny Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego, w którym 8 zawodników z SMKS ENERGA TRUSO Elbląg reprezentowało nasze miasto w tzw. Małym Memoriale w Kat. U-16.

Nasi młodzi lekkoatleci rywalizowali w różnych konkurencjach na wysokim poziomie. To pierwszy start po dobrze przepracowanym w sierpniu obozie sportowym w Szczecinku.

Wyniki naszych lekkoatletów w poszczególnych konkurencjach biegowych:

U-16

Karol Laszuk – 100 m - 12,00 s - srebrny medal i rekord życiowy.

Magdalena Nowak – 100 m - 13,12 s - brązowy medal i rekord życiowy, oraz VIII miejsce i rekord życiowy w biegu na 200 m - 27,74 s.

Pola Brzezińska – 1000 m - 3:56,03 s - brązowy medal.

Hubert Śnigórski – 300 m - 42,91 s - VIII miejsce.

Zofia Grotowicz – 600 m - 2:16,92 s.

W zawodach prawo startu mieli również zawodnicy z kat. U-14.

U-14

Laura Bulkowska – 200 m - 30,85 s

Natasza Mackiewicz – 200 m - 30,86 s i rekord życiowy oraz 14,68 s w biegu na 100 m.

Liwia Tomczak – 300 m - 49,54 s.

Udział naszych zawodników w zawodach był bardzo udanym sprawdzianem przed Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików U 16, które odbędą się dnia 5 września na stadionie AZS AWF w Warszawie. Gratulujemy wszystkim zawodnikom udanego startu szczególnie tym, którzy poprawili swoje rekordy życiowe.

Trwają nabory do sekcji lekkiej atletyki w MKS Truso Elbląg. Zapisz się na 2 darmowe treningi tutaj.