Sukcesy zawodników ATAKU na mistrzostwach świata

W Szwecji odbyły się Mistrzostwa Świata Federacji SUDS w Judo Osób z Zespołem Downa. Wystartowało 56 zawodników z 12 krajów. W składzie Reprezentacji Polski, która liczyła 9 zawodników znaleźli się przedstawiciele Klubu IKS ATAK Konrad Szumski i Mateusz Bielecki, wraz z trenerem Michałem Dąbrowskim.

Zawodnicy pokazali wielkie serce, wolę walki, zaangażowanie i pasję do judo. Po zaciętych walkach Mateusz Bielecki zdobył tytuł wicemistrza Świata w Judo Osób z Zespołem Downa w kategorii wagowej 66 kg. W walkach eliminacyjnych pokonał przed czasem na ippon reprezentanta Gruzji i Argentyny, a w półfinale wygrał przed czasem z reprezentantem Bułgarii. W finale czekał na niego reprezentant Turcji, który niestety okazał się lepszy. Świetnie też zaprezentował się Konrad Szumski w kat 73 kg, który wygrał w eliminacjach dwie pierwsze walki z Gruzinem i Finem. W trzeciej walce Konrad uległ zawodnikowi z Turcji, tu niestety szczęście go opuściło, trzech zawodników miało jednakową ilość zwycięstw i punktów, w tym przypadku zadecydowała szybkość wygranych walk. Finalnie Konrad zajął IV miejsce. W klasyfikacji końcowej medalowej Reprezentacja Polski znalazła się na 3 miejscu.

W rywalizacji drużynowej Reprezentacja Polski w Judo Osób z Zespołem Downa zdobyła tytuł wicemistrza świata. Do walk przystąpiło 9 reprezentacji. Po zaciętych walkach w grupach w finale Polska spotkała się z reprezentacją Turcji. Wszyscy zawodnicy zostawili serce na macie i choć brakowało niewiele musieliśmy uznać lepszą formę przeciwników.



Klasyfikacja drużynowa:

Turcja Polska Finlandia Chorwacja

W składzie reprezentacji drużynowej walczyli zawodnicy IKS ATAK: Mateusz Bielecki i Konrad Szumski, któremu w walkach indywidualnych zabrakło trochę szczęścia. W walkach drużynowych Konrad zachował zimną krew i udowodnił, że jest dobrze przygotowany i zmotywowany do walki. W walkach drużynowych walczyli także zawodnicy z klubu JUDO UKS OKAY OPOLE i UKS ADA JUDO FUN

