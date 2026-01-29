UWAGA!

Survival z żołnierzami w Bażantarni

 Elbląg, Survival z żołnierzami w Bażantarni
Fot. MOSiR

W ramach Ferii z MOSiR-em zapraszamy na wyjątkowe zajęcia z survivalu, które odbędą się w niedzielę, 1 lutego, w Bażantarni. Spotkanie poprowadzą żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Niedziela, 1 lutego, upłynie pod znakiem praktycznej nauki i aktywności na świeżym powietrzu. O godzinie 10:00, przy wiacie Margitka w Bażantarni, odbędą się zajęcia z survivalu organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z żołnierzami 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podczas spotkania uczestnicy poznają podstawy radzenia sobie w terenie, dowiedzą się, jak zachować się w sytuacjach wymagających samodzielności i współpracy, a także zdobędą praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania w warunkach terenowych. Zajęcia będą prowadzone w przystępnej formie, z naciskiem na praktykę i aktywny udział uczestników.

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

