Świętowali 3. urodziny parkrun

111 osób wzięło udział w 3. urodzinach parkrun park Modrzewie Elbląg. To była już 163. edycja spotkań, których celem jest promocja rekreacji i zdrowego stylu życia. Mieszkańcy i turyści spotykają się co sobotę, by razem przebiec, przetruchtać, przejść dystans 5 km. Zobacz zdjęcia.

"Jaki ten czas leci! Ani się obejrzeliśmy, a czas świętować 3. urodziny parkrun park Modrzewie w Elblągu! Zapraszamy wszystkich na huczne urodziny, w prezencie każdy otrzyma możliwość przejścia, przetruchtania, przebiegnięcia po parkowych alejkach czterech kółek i kawałek, co da łącznie 5 km. A na mecie będzie czekał na Was pyszny tort! Przybywajcie do parku, by spotkać się w sobotę, 15 czerwca o godz. 9 z pozytywnie zakręconymi parkrunowcami, wolontariuszami. Najlepszym prezentem dla nas będzie Wasza obecność. Zaproście rodzinę, znajomych i nieznajomych i do zobaczenia! " - tak do udziału w 3. urodzinach parkrun park Modrzewie Elbląg zachęcali jego organizatorzy, czyli lokalni wolontariusze, którzy co sobotę organizują spotkania zachęcając do aktywności.

Uczestnicy parkrun pokonują cztery okrążenia po parkowych alejkach (fot. Mikołaj Sobczak)

Na zaproszenie odpowiedziało aż 111 osób, to drugi w historii wynik frekwencyjny parkrun park Modrzewie. Byli nie tylko mieszkańcy Elbląga czy okolic, ale także mieszkańcy Gdańska, Leszna i Katowic. Na mecie na wszystkich czekał tort, a uczestnicy i wolontariusze, którzy najczęściej biorą udział w elbląskich spotkaniach parkrun otrzymali w podziękowaniu gadżety przekazane przez Urząd Miejski.

Kolejne spotkanie parkrun park Modrzewie, nr 164, już w kolejną sobotę, 22 czerwca.