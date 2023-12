Taki był żeglarski sezon

Elbląscy żeglarze i motorowodniacy podsumowali tegoroczny sezon na Zalewie Wiślanym. W regatach zostało sklasyfikowanych ponad 30 jachtów, najlepsi sternicy odebrali nagrody podczas sobotniej gali w hotelu Młyn. Zobacz zdjęcia.

Pasję żeglarską i motorowodniacką w Elblągu i regionie uprawia kilkaset osób. Około 200 jest zrzeszonych w klubach należących do Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego: JachtKlubu Elbląg, Ogniska Sportów Wodnych „Fala”, Jacht Klubu Krynica Morska, klubu Dal Frombork (oddział morski PTTK), UKS Tolkmicko i YCZW Nowa Pasłęka. Dzisiaj wszyscy mieli okazję do wspomnień i podsumowań zakończonego niedawno sezonu żeglarskiego.

- To był udany sezon, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę wcześniejszą covidową przerwę, która wyhamowała żeglarzy. Wszystko wróciło do normy, ludzie się garną. Znika mit, że żeglarstwo to sport dla bogatych, bo to nieprawda przecież – mówi Edward Pietrulewicz, dyrektor elbląskiego biura Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu, które zajmuje się m.in. promocją żeglarstwa i turystyki wodnej. - Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy. Otworzy się po przebudowie port we Fromborku, na zalewie ma być pogłębiarka, która – jak nam obiecał Urząd Morski – pogłębi wszystkie wejścia do portów. Cały zalew będzie dostępny dla żeglarzy i turystów. Chcemy też w przyszłym sezonie zwiększyć liczbę zawodów dla dzieci i młodzieży, bo bardzo nam zależy, by młode pokolenie uczestniczyło w żeglarskim życiu.

- To był niezły sezon, nie doszło do żadnego nieszczęścia ani podczas regat ani podczas turystycznego pływania. I to jest najważniejsze – mówi Marian Drabiński, prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. – Niestety, sama kondycja żeglarstwa w naszym regionie jest słaba. W tym sezonie brakowało nam zaangażowania JachtKlubu Elbląg. Na około 200 osób związanych z żeglarstwem, w regatach sklasyfikowaliśmy 30 jachtów. Biorąc pod uwagę że na jednej łódce jest do czterech osób, aktywnych było około 120 osób. Jak widać, średnia wieku żeglarzy jest wysoka. Młodzi nie jest za dużo. Mam nadzieję, że to się z czasem zmieni, ale to musi potrwać. Młodzi muszą docenić przyjemność z żeglowania.

Szkoleniem młodych adeptów żeglarstwa zajmuje się UKS Tolkmicko, którego członkowie zostali nagrodzeni podczas gali. A przykładem dla nich może być Daria Rybarczyk, która otrzymała nagrodę dla najaktywniejszej żeglarki w tym sezonie.

- Kocham żeglarstwo, zaczynałam od żeglowania ze studentami, prowadziłam sekcję żeglarską przy PWSZ. Lubię szkolić, jestem instruktorem sportu w tej dyscyplinie – mówi pani Daria. – To był dla mnie dobry sezon. Na moich ukochanym zalewie byłam obecna trochę mniej niż bym chciała, bo bardzo dużo byłam na morzu, prowadząc kilka rejsów po Morzu Śródziemnym, Egejskim, u wybrzeży Turcji.

Daria Rybarczyk przyznaje, że Zalew Wiślany jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy chcą przymierzają się morskiego żeglowania.

– Trzeba sobie zdawać sprawę, jak mocno zmienia się zalew wraz ze zmianą pogody i jak może być niebezpieczny. Trzeba uważać na to, że zalew jest płytki, że mamy przeszkody w postaci sieci. Kiedyś mówiło się, że Zalew Wiślany to takie morskie przedszkole. Pływając po tym akwenie przechodzimy szkołę i możemy łatwiej przejść na żeglowanie po morzu – mówi Daria Rybarczyk.

Oknem na morze - Bałtyckie - ma być kanał przez Mierzeję Wiślaną. Żeglarze liczą na to, że w kolejnym sezonie przeprawa będzie otwierana w dogodniejszych godzinach. - Mamy obietnice z Urzędu Morskiego w Gdyni, że będzie ona lepiej zorganizowana niż w minionym sezonie - powiedział nam Bogdan Justyński, znany elbląski żeglarz i organizator regat.

Dodajmy, że w klasyfikacji najlepszych sterników podczas regat na Zalewie Wiślanych ujęto ponad 30 osób. Wygrał prezes EOZŻ Marian Drabiński na jachcie „Litwinka”. Drugie miejsce zajął Sławomir Kwiatkowski na jachcie „Błękitna Bryza”, a trzecie ex equo przypadło: Mirosławowi Zemke (jacht „Mote”) i Grzegorzowi Pionke (jacht „Kompis”).