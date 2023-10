Tanecznie, międzynarodowo, o Puchar Bałtyku i jeszcze więcej

20 października wystartował 23. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. Wydarzeniu była poświęcona dzisiejsza konferencja prasowa w Hali Sportowo-Widowiskowej.

- Czas pędzi, jeszcze niedawno pamiętam, że była pierwsza edycja, a już mamy 23. To jest festiwal, który nie tylko skupił zawodników, którzy chcą wziąć udział w zawodach sportowych, ale również poprzedzał go międzynarodowy szkoleniowy camp, na którym gościliśmy bardzo dużo zawodników i wspaniałych trenerów - mówił Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Podkreślił, że w ramach wydarzenia po raz pierwszy odbędzie się Rising Star Challenge Cup. - Jest to nowy format zawodów, który po raz pierwszy w Elblągu zobaczymy. Chcielibyśmy, żeby co roku na tym festiwalu odbywały się turnieje rangi mistrzostw Europy czy świata (...), środowisko krajów europejskich zarekomendowało naszym światowym organizacjom, żebyśmy zrobili Mistrzostwa Europy under 21 – zaznaczył Antoni Czyżyk. Zawody odbywają się pod patronatem ministra sportu, marszałka województwa i prezydenta Elbląga. Udział w mistrzostwach Europy weźmie udział 56 par, są to mistrzowie poszczególnych krajów.

Fot. Kamil Staszczyk

- W tym roku najważniejsze zawody taneczne odbywające się w tym kraju to właśnie mistrzostwa Europy w kategorii młodzieży do 21 roku życia w stylu standardowym – mówiła Magdalena Czarnocka-Kaptur, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i wicedyrektor Światowida. - Są zarówno pary z Polski, jak i całej Europy. Każda federacja europejska mogła nominować swoje najlepsze pary do udziału w tych zawodach, tu zgłoszenia odbywały się w formie nominacji – zaznaczyła. - Przez trzy dni na elbląskim parkiecie zaprezentuje się ok. 600 zawodników i są to zawodnicy, możemy śmiało powiedzieć, z całego świata - mówiła jeszcze wiceprezes. Przyjechały m .in pary z Chin, Australii, Indii.

Podczas briefingu podkreślano, że wystąpią pary ze światowej czołówki w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

- Na ten moment w kategorii world open mamy sześć gwiazdek, tzn. że to jest sześć par z pierwszej pięćdziesiątki światowego rankingu – dodała Magdalena Czarnocka-Kaptur.

Podczas tanecznego weekendu zaplanowano specjalne występy elbląskich formacji tanecznych w ramach wieczornych gal.

- Myślimy o tym, żeby za niedługi czas powtórzyć w Elblągu organizację Mistrzostwa Świata Formacji Tanecznych – zapowiedział jeszcze Antoni Czyżyk.