Tanecznym krokiem do reprezentacji

Julia Kawa tańczy od ósmego roku życia. Jej partner - Marceli Józefowicz zaczął rok później. Dziś w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ odebrali nominacje do kadry Polski oraz biało-czerwone dresy.

- Wielki sukces i duma - tak Julia Kawa skomentowała swoje powołanie do kadry Polski w sporcie tanecznym - Otwiera nam to nowe możliwości szkoleniowe oraz poznawania nowych ludzi.

- Wielkie wyróżnienie. Dzięki temu możemy się szkolić pod okiem fantastycznych szkoleniowców - dodał Marceli Józefowicz.

Oboje mają po 15 lat i są tancerzami Jantara Elbląg. Ale niech stosunkowo młody wiek nie zmyli naszych czytelników. To aktualni mistrzowie Polski juniorów w tańcach latynoamerykańskich. Jak zdobywali mistrzostwo można było się „na własne oczy“ przekonać podczas marcowych zawodów w Elblągu.

- Przede wszystkim trzeba dużo trenować zarówno fizycznie jak i mentalnie. Godzinami - tak Julia Kawa wyjaśnia sposób na dostanie się do reprezentacji.

- Są takie szkolenia, typu kadra Polski podczas których jesteśmy na sali od 10.30 do 20. „Normalnie“ w tygodniu mamy trzy razy treningi grupowe pod dwie godziny. A weekendy przeznaczamy na trening własny albo indywidualne lekcje - dodaje Marceli Józefowicz.

fot. Mikołaj Sobczak

Dziś (15 czerwca) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ rozpoczęło się zgrupowanie kadry Polski i narodowej (w sporcie tanecznym to dwie osobne kadry). Tancerze będą szkolić się pod okiem najwybitniejszych trenerów i mistrzów świata. Treningi w stylu standard poprowadzą : Pietro Braga, Christopher Hawkins, Michele Bonsignori, w tańcach latynoskich: Hanna Karttunen, Mirjam Zwijsen. Dla tancerzy jest to niesamowita okazja do treningów pod okiem „mistrzów w swoim fachu“. - Czekaliśmy na to zgrupowanie. Bardzo fanie jest tu wszystko zorganizowane i czuć, że „praca wre“ - mówi Armand Fazullin, jeden z uczestników zgrupowania.

Miłym akcentem zgrupowania było wręczenie nominacji zawodnikom do poszczególnych kadr. - To pierwsze w Polsce tego typu wydarzenie: wręczenie nominacji dla kadry narodowej i kadry Polski Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Wcześniej wręczaliśmy te nominacje jako Federacja Tańca Sportowego - mówił Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Tańca Sportowego.

W kadrze Polski znalazło się pięć par z Elbląga: Marceli Józefowicz i Julia Kawa, Błażej Jezierski i Malwina Cybulska, Marcel Żmijewski i Michalina Ciechorska, Oleksij Procenko i Julia Wieteska oraz Paweł Skwira i Aleksandra Siudzińska.