Telefon w zaświaty

Osobą kontaktową w Parafialnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Salwator” jest ks. Mieczysław Tylutki. Tak przynajmniej wynika z listy elbląskich Uczniowskich Klubów Sportowych zmieszczonych na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Elblągu. Problem jest jeden – ksiądz Mieczysław Tylutki nie żyje. Od pięciu lat. Klub też już nie istnieje. To nie jedyne "kwiatki", które znaleźliśmy na urzędniczej stronie.

Do wczoraj byliśmy przekonani, że na stronie internetowej elblag.eu znajdziemy aktualne informacje na temat tego, co się w Elblągu dzieje. I nie trzeba ich jeszcze raz weryfikować. Od jakiegoś czasu strona elblag.eu ma nową szatę graficzną. Można by rzec: brakuje tylko wodotrysków, ale nie ma także aktualnych informacji.

Po kliknięciu w zakładkę „Sport” ukazuje nam się menu. Do wyboru mamy: Kluby sportowe, sport i rekreacja oraz bieg Piekarczyka. Klikamy w kluby sportowe; do wyboru mamy trzy odnośniki: do wykazu stowarzyszeń kultury fizycznej działających w Elblągu, do listy Uczniowskich Klubów Sportowych oraz do listy Związków Sportowych z siedzibą w Elblągu.

No to po kolei:

Paweł, nie Przemysław

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej działających w Elbląg liczy 55 pozycji. Przeglądamy listę. Niektóre nazwy mówią nam dużo, niektóre mniej, niektóre nic. Ale już na pierwszy rzut oka coś nie gra...

Elbląska Szkoła Fechtunku Fortis. Osoba kontaktowa: Przemysław Rodziewicz. Weryfikujemy od razu. Szkołę prowadził (czas przeszły użyty właściwie) Paweł Rodziewicz, obecnie Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu. Numer telefonu podany na stronie też należy do Pawła Rodziewicza. Od kilku lat Szkoła Fechtunku nie prowadzi działalności. Sam Paweł twierdzi, że tajemniczy Przemek nie jest jego rodziną. Paweł Rodziewicz twierdzi, że zgłaszał konieczność wprowadzenia poprawki, ale jak widać bezskutecznie.

Elbląski Sportowy Klub Nestora. Osoba kontaktowa: Marian Kulesza. Uwaga: Marian Kulesza nie żyje. Zmarł 1 września 2022 r. Dzwonimy pod podany numer, którego użytkownikiem jest Marek Wnuk, wiceprezes ESK Nestora. Marek Wnuk na co dzień używa swojego numeru telefonu, tego samego od lat. Do podanego w wykazie adresu email też nikt nie ma hasła, więc wysłane tam maile do adresata nie dotrą. Marek Wnuk twierdzi, że zgłaszał do Departamentu Sportu i Kultury konieczność aktualizacji danych.

Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”. Osoba kontaktowa: Jan Kozłowski. I tu mamy serię "kwiatków". W 2018 r. Ludowy Klub Sportowy Mlexer zmienił swoją nazwę na Elbląski w 2018 r. Niby drobiazg, ale na urzędowej stronie liczylibyśmy na właściwe podawanie nazw elbląskich klubów. Kim jest Jan Kozłowski? Mirosław Kozłowski był prezesem Mlexera do maja 2022 r. Nowym prezesem został wybrany Paweł Gołębiewski. Numer telefonu też jest nieaktualny. Marek Wnuk, jeden z działaczy Mlexera informuje , że informował Departament Sportu i Kultury o konieczności aktualizacji danych.

Kolejne nazwy klubów budzą kolejne wątpliwości.... Można by jeszcze wymieniać długo.

Olimpia 98 już nie istnieje

Sprawdzamy Uczniowskie Kluby Sportowe... Na liście znajduje się 26 UKS-ów.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Salwator. Osoba kontraktowa: Mieczysław Tylutki. Uwaga: Mieczysław Tylutki zmarł 5 listopada 2018 r. W ubiegłym roku elbląscy radni przegłosowali nadanie jego imienia jednej z ulic w Elblągu. Na liście jednak nadal widnieje jego imię, nazwisko i telefon, aby kontaktować się w sprawie klubu. Pod podanym numerem telefonu otrzymujemy informację, że klub już nie istnieje.

Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”. Osoba kontaktowa: Sylwia Domżalska. Dzwonimy i dowiadujemy się, że w sprawach klubowych należy kontaktować się z Katarzyną Jureko. Numer telefonu jest zamieszczony na stronie klubu. Podobna sytuacja jest z Truso. Jako osoba kontaktowa podany jest były prezes klubu – Mirosław Puta. Dzwonimy i dowiadujemy się, że w sprawach klubowych najlepiej kontaktować się z aktualnym prezesem Wojciechem Samulewskim. Truso nowego prezesa ma już od 1 czerwca 2021 r.

Dzwonimy jeszcze do UKS Olimpia 98. Osoba kontaktowa: Jacek Perliński. I dowiadujemy się, że klub już dawno nie istnieje. Kolejne nazwy klubów wzbudzają kolejne wątpliwości.

Janusz Serwadczak nie żyje od pięciu lat

I trzeci odnośnik: Związki Sportowe z siedzibą w Elblągu. Zgodnie z tym, co napisano w urzędowym wykazie w Elblągu swoją siedzibę ma sześć związków: Warmińsko Mazurski Związek Boksu Amatorskiego, Okręgowy Związek, Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich, Warmińsko-Mazurski Związek Bokserski, Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski, Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki, Warmińsko Mazurski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej. Przyjrzyjmy się temu ostatniemu. Osoba kontaktowa: Janusz Serwadczak. I uwaga: Janusz Serwadczak nie żyje. Zmarł 24 września 2018 r.

Warto też zwrócić uwagę na to, czego w urzędowych wykazach nie ma. Nie znajdziemy tam np. kontaktu do Silvant Kajak Elbląg (klub istnieje od 2019 r.), Basketballu Elbląg (istnieje od 2022 r.) czy Polskiego Związku Sportu Tanecznego (istnieje od 2021 r.)...

W sumie to powinniśmy skontaktować się z każdym klubem i związkiem wymienionym w miejskich wykazach i zweryfikować dane umieszczone na miejskiej stronie internetowej. Tylko dlaczego mamy wyręczać urzędników? Czy i kiedy te dane zostaną uaktualnione? Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Aktualizacja od redakcji: Po publikacji artykułu urzędnicy wykasowali rubrykę "Kluby sportowe". Dziękujemy za reakcję, mamy nadzieję, że aktualna lista klubów z poprawnymi danymi i numerami telefonów wkrótce się pojawi na stronie ratusza.