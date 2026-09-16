To musisz wiedzieć przed Elbląskim Biegiem Nocnym

Już w najbliższą sobotę, 19 września, wieczorową porą na trasę 4. Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami wyruszy ponad 1100 zawodników. Na uczestników czeka 5-kilometrowa trasa, wspólna rozgrzewka oraz widowiskowy pokaz cichej pirotechniki. Sprawdź najważniejsze informacje, które warto znać przed startem.

Biuro zawodów i odbiór pakietów startowych

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Centrum Handlowym Ogrody przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, które jest sponsorem wydarzenia. Pakiety startowe będzie można odebrać w godzinach 12:00–19:00.

Osoby, które nie zdążyły wcześniej zapisać się i opłacić swojego udziału, będą mogły zrobić to na miejscu, o ile pakiety nie zostaną wcześniej wyprzedane. W sprzedaży pozostało jeszcze 60 pakietów startowych.

Przy odbiorze pakietu uczestnik zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz swój dokument tożsamości. Druki zgód dostępne będą w Biurze Zawodów, można je również pobrać wcześniej ze strony elektronicznezapisy.pl.

Miejsca parkingowe, utrudnienia w ruchu i toalety

W sobotę, 19 września, w godzinach 17:00–24:00, na czas przeprowadzenia zawodów z ruchu zostaną wyłączone:

al. Jana Pawła II – od skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kierunku północnym,

ul. Antoniego Czuchnowskiego – od skrzyżowania z al. Jana Pawła II,

ul. Michała Rosnowskiego – do skrzyżowania z al. Jana Pawła II.

Miejsca parkingowe dla uczestników Biegu Nocnego będą dostępne przy Centrum Handlowym Ogrody. Ze względu na przebieg trasy nie będzie możliwości parkowania samochodów przy Elbląskim Parku Technologicznym. Prosimy również o niepozostawianie aut na trasie zawodów.

Przenośne toalety zostaną ustawione w okolicach startu i mety.

Pokaz cichej pirotechniki

O godzinie 19:58 zapraszamy zawodników, kibiców oraz mieszkańców Elbląga na pokaz cichej pirotechniki. Będzie to jeden z elementów wieczornej oprawy wydarzenia, która nada Biegowi Nocnemu jego charakterystyczny klimat.

Zachęcamy również uczestników do założenia odblasków oraz innych akcesoriów widocznych w ciemności. Świecące elementy, neonowe dodatki i odblaski nie tylko zwiększą widoczność na trasie, ale także świetnie wpiszą się w nocny charakter biegu.

Rozgrzewka

Na 10 minut przed startem w okolicach linii startu rozpocznie się wspólna rozgrzewka dla wszystkich zawodników. O odpowiednie przygotowanie uczestników zadba licencjonowana instruktorka fitness Magdalena Krupa.

Dystans i trasa

Start biegu zaplanowano na godzinę 20:00 z al. Jana Pawła II, na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego. Zawodnicy pobiegną następnie ulicami Antoniego Czuchnowskiego i Michała Rosnowskiego, by wrócić na al. Jana Pawła II i skierować się prosto do mety.

Łączna długość trasy wynosi 5 kilometrów. Trasa jest okrężna i płaska, z podbiegiem oraz zbiegiem na al. Jana Pawła II. W 85 procentach prowadzi po nawierzchni asfaltowej, a w 15 procentach po płytach betonowych.

Na trasie znajdą się dwa punkty z wodą, a kolejny punkt będzie dostępny na mecie.

Nagrody

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma wyjątkowy medal. Tegoroczny krążek jest kolejnym elementem kolekcji i połączy się z medalami z pozostałych ulicznych biegów MOSiR-u. Na medalu znalazły się również elementy świecące w ciemności, a całość uzupełnia personalizowana szarfa.

Najszybsi zawodnicy i zawodniczki zostaną dodatkowo nagrodzeni statuetkami w klasyfikacji generalnej oraz kategoriach wiekowych.

Program imprezy

12:00–19:00 – Biuro Zawodów, Centrum Handlowe Ogrody

19:50 – wspólna rozgrzewka

19:58 - pokaz cichej pirotechniki

20:00 – start Biegu Nocnego na 5 km

21:00 – zamknięcie trasy

21:00 – ceremonia wręczenia nagród w okolicach startu/mety

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Elbląski Park Technologiczny, Kwiaciarnia Zielony Gaj, Centrum Ubezpieczeń EXPERT, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu