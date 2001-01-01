To musisz wiedzieć przed Bażantarnia Jump&Run

Już w najbliższą niedzielę, 7 września, widzimy się na czwartej edycji zawodów Bażantarnia Jump&Run 2025. Mamy dla Was zbiór najważniejszych informacji dotyczących wydarzenia. Znajdziecie wśród nich takie szczegóły, jak program imprezy, gdzie i jak odebrać pakiet, parkingi oraz dodatkowe atrakcje.

DYSTANSE I TRASA

Zawody Bażantarnia Jump&Run 2025 rozegrają się na dystansie: Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Na uczestników Biegu Junior i Family będzie czekała trasa o długości 1,5 km z 7 przeszkodami, a zawodnicy startujący w Biegu Classic będą mieć do pokonania trasę 2,5 km, a w niej 10 przeszkód. Start i meta biegów zlokalizowane będą na polanie głównej z wiatami w Bażantarni. Dystans Biegu Junior przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat, Bieg Family to start dorosłych z dzieckiem w wieku od 4 lat, natomiast Bieg Classic to rywalizacja dla osób powyżej 16 roku życia.

Podczas zawodów będzie można skorzystać z punktów odświeżania, jeden z nich będzie znajdować się na trasie zawodów, a drugi na mecie. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run i ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.

BIURO ZAWODÓW/ ODBIÓR PAKIETÓW

Biuro zawodów będzie czynne w sobotę, 6 września, w godz. 12:00-18:00 w Centrum Handlowym Ogrody (ul. Płk. Stanisława Dąbka 152) oraz w niedzielę, 7 września, w godz. 8:30-13:30 na polanie z wiatami w Bażantarni.

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W takim przypadku należy przedstawić w biurze zawodów oświadczenie oraz upoważnienie podpisane przez osobę startującą (plik do pobrania) oraz ksero dowodu tej osoby (do wglądu). Ponadto osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemną zgodę opiekuna na udział w zawodach.

ROZGRZEWKA

Przed startem każdego biegu odbędą się rozgrzewki dla wszystkich uczestników. Rozgrzewkę poprowadzi Magdalena Krupa, którą możecie spotkać na zajęciach Zumby Kids oraz Aqua Fitness.

MIEJSCA PARKINGOWE

Dostępne parkingi będą wyłącznie w następujących lokalizacjach: przy Górze Chrobrego (ul. Chrobrego), przy ul. Kościuszki (obok cmentarza) oraz przy ul. Agrykola (przy Torze Kalbar). Organizatorzy proszą o korzystanie z tych miejsc, ponieważ parkingi na terenie Bażantarni będą zamknięte.

PROGRAM IMPREZY

Sobota, 06.09.2025 r.

12.00 – 18.00 wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych - Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg.

Niedziela, 07.09.2025 r.

Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)

8:30 - 9:45 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

9:50 Wspólna rozgrzewka

10:00 Start Biegu Junior (starty co 1-2 minuty w grupach około 10 osób)

Bieg Family (dorosły + dziecko)

8:30 - 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

11:20 Wspólna rozgrzewka

11:30 Start Biegu Family (starty co 1-2 minuty w grupach około 10 osób)



Bieg Classic (16 lat i więcej)

8:30 - 13:30 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

13:50 Wspólna rozgrzewka

14:00 Start Biegu Classic (starty co 1-2 minut w grupach 5-10 osobowych)

15:30 Zakończenie biegu

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem imprezy.



FESTYN „WYBIERZ SPORT, NIE NAŁOGI”

W trakcie niedzielnych zawodów odbędzie się również piknik pod hasłem „Wybierz sport, nie nałogi”, w którego trakcie będzie można zapoznać się z ofertą elbląskich klubów sportowych. Piknik ma na celu promocję aktywnego spędzania czasu, zdrowego trybu życia oraz profilaktykę uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas pikniku będzie można spróbować swoich sił w różnorodnych dyscyplinach, a także zobaczyć pokazy w wykonaniu elbląskich sportowców w takich dyscyplinach jak: aikido, judo, karate kyokushin oraz sambo. Każdy chętny będzie mógł także zajrzeć do szybowca Aeroklubu Elbląskiego, sprawdzić się na sprzęcie używanym przez kajakarzy UKS Silvant Kajak Elbląg, UKS Wikingowie Elbląg czy obejrzeć łódki Jachtklubu Elbląg.

Na chętnych będzie również czekało stanowisko UKS Orlika Elbląg, w formie stanowisk strzeleckich z karabinka w postawie leżącej, oraz strzelania z pistoletu połączonego z bieganiem, popularnie zwanego Laser Run. Zaplanowany jest również pokaz sprzętu sportowego używanego przez kajakarzy, hokeistów, żeglarzy. Na pewno dużym zainteresowaniem będzie się cieszył również szybowiec Aeroklubu Elbląskiego. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy i aktywnego spędzenia czasu. Przyjdź i przekonaj się, że zdrowy styl życia jest najlepszym wyborem!

Organizatorami wydarzenia są: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg