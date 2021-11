To warto wiedzieć przed Biegiem Niepodległości

Ponad 800 osób znajduje się na liście chętnych do udziału w VII Elbląskim Biegu Niepodległości oraz Małym Biegu Niepodległości. Na kilka dni przed zawodami przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące biegów.

Bez wątpienia będzie to jedna z największych imprez biegowych w naszym mieście. Zapowiada się prawdziwie biegowy czwartek w Elblągu i to nie tylko dla startujących. Organizatorzy na trasę biegu gorąco zapraszają także kibiców, by swoją obecnością wsparli zawodników.

Poniżej najważniejsze informacje, jakie powinni wiedzieć uczestnicy Biegu Niepodległości.

Dystans i trasa

Uczestnicy VII Biegu Niepodległości startują na dystansie 10 km (trzy pętle po 3,333 km). Zobacz MAPĘ.

Start Biegu Niepodległości na 10 km zaplanowano na godzinę 13:30, na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL i skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Później uczestnicy pobiegną ulicami: Wałową, Stoczniową, Królewiecką, Pocztową, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, Rycerską, Wigilijną, Zamkową, Wapienną, Bulwarem Zygmunta Augusta. Meta będzie znajdowała się tam gdzie start, na ul. Wodnej. Na trasie będą dwa punkty z wodą.

Biuro zawodów

Biuro zawodów Biegu Niepodległości czynne będzie 10 listopada (środa) w godz. 15.00-19.00 w budynku Galerii EL, przy ul. Kuśnierskiej 6 oraz w dniu imprezy, 11 listopada (czwartek), w godz. 9:00-15:00, także w Galerii EL. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego. W tym roku będzie także możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (plik do pobrania ze strony https://elektronicznezapisy.pl/event/6370/strona.html) oraz kserokopią dowodu osoby startującej (do wglądu). W budynku Galerii EL będzie mieścił się również depozyt, a biegacze będą mogli tam skorzystać z przebieralni. Zobacz MAPĘ ORGANIZACYJNĄ.

Dodatkowe zapisy

W środę, 10 listopada, w biurze zawodów będzie możliwość zapisania na VII Elbląski Bieg Niepodległości (zarówno na bieg główny, jak i biegi dla dzieci) do momentu osiągnięcia limitów. Kwoty wpisowego nie ulegną zmianie i wynoszą: 50 zł (bieg główny) i 20 zł (biegi dziecięce). Tego dnia będzie również możliwe zamówienie koszulki okolicznościowej (odbiór w biurze zawodów, jeśli będzie dostępny odpowiedni rozmiar lub w następnym tygodniu w siedzibie MOSiR).

W dniu imprezy (czwartek, 11 listopada) nie będzie możliwości dokonania zapisów na bieg.

Pakiet startowy

Każdy uczestnik Biegu Niepodległości w ramach pakietu startowego otrzyma: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, profesjonalny pomiar czasu, wodę (w butelce oraz na punktach odświeżania), pakiet żywieniowy, okolicznościowy gadżet i worek, chorągiewkę, medal za ukończenie zawodów, ubezpieczenie NNW. W przypadku wcześniejszego zakupu koszulki okolicznościowej – będzie ona wydawana wraz z pakietem w biurze zawodów.

Nagrody

W VII Elbląskim Biegu Niepodległości na 10 km pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w klasyfikacji generalnej otrzymują statuetki oraz nagrody finansowe: (I - 300 zł, II - 200 zł, III - 100 zł). Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: (I - 150 zł, II - 100 zł, III - 50 zł.). Sztafety, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają pamiątkowe statuetki.

Rywalizacja sztafet

Podobnie jak w latach poprzednich, w tegorocznym Biegu Niepodległości nie mogło zabraknąć drużyn reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia sportowe czy zwyczajnie grupy bliskich sobie ludzi. Sztafeta składa się z trzech osób, a każda z nich ma do pokonania dystans 3,33 km, czyli jedną pętle. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich uczestników sztafety.

Pacemakerzy

Podobnie jak w poprzednich imprezach biegowych, pobiegnie troje pacemakerów. Są to osoby nadające tempo podczas zawodów, które biegną w taki sposób, aby osiągnąć określony czas na mecie. W VII Elbląskim Biegu Niepodległości jako pacemakerzy pobiegną: Wojciech Bartnicki, Krzysztof Kraśnieński i Daniel Sołowiej. Będą oni prowadzili biegaczy na metę tak, aby osiągnąć czas 50, 55 i 60 minut. Pobiegną w jaskrawożółtych, oznakowanych koszulkach. Będą mieli także widoczny z daleka balon z oznaczeniem docelowego czasu.

Mały Bieg Niepodległości

Odbiór pakietów startowych dla dzieci odbywać się będzie w środę, 10 listopada, w biurze zawodów, znajdującym się w Galerii EL, przy ul. Kuśnierskiej 6, w godz. 15:00-19:00 oraz w czwartek, 11 listopada, w godz. 9:00-10:30, także w Galerii EL. Dokonać tego będą mogli jedynie rodzice lub opiekunowie, którzy dodatkowo podpisywać będą oświadczenie o zgodzie na start swojej pociechy. Organizatorzy zachęcają rodziców, by pakiety startowe swoich pociech odbierali już w środę, 10 listopada, by uniknąć ewentualnych kolejek tuż przed startami. Dodatkowe zapisy będą możliwe jedynie w środę w biurze zawodów w godz. 15:00-19:00.

O godz. 11:00 na trasę wystartują pierwsi biegacze, zaczynając od najmłodszych dzieci. W zależności od kategorii wiekowej dzieci będą miały do pokonania dystanse od 50 do 500 metrów. Każde dziecko, które weźmie udział w zawodach, otrzyma na mecie medal.

Program Małego Biegu Niepodległości:

Środa, 10.11.2021 r. godz. 15.00–19.00 i czwartek godz. 9.00–10.30 – wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów w Galerii EL, przy ul. Kuśnierskiej 6 w Elblągu.

Czwartek, 11.11.2021

10:55 Otwarcie Małego Biegu Niepodległości

11:00 Start biegu dzieci 0-2 lat (50 m)

11:10 Start biegu dzieci 3-4 lata (100 m)

11:20 Start biegu dzieci 5-6 lat (200 m)

11:30 Start biegu dzieci 7-8 lat (200 m)

11:40 Start biegu dzieci 9-10 lat (300 m)

11:50 Start biegu dzieci 11-12 lat (400 m)

12:00 Start biegu dzieci 13-14 lat (500 m)

12:10 Zakończenie zawodów

Program VII Biegu Niepodległości

Środa 10.11.2021 w godz. 15:00-19:00 oraz czwartek 11.11.2021 w godz. 9:00-13:00 – wydawanie pakietów startowych w budynku Galerii El, przy ul. Kuśnierskiej 6 w Elblągu.

Czwartek 11.11.2021

13:25 Uroczyste otwarcie zawodów

13:30 Start VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km oraz Sztafet

14:15 Wydawanie posiłków dla zawodników

15:30 Dekoracja zwycięzców biegu głównego oraz Sztafet

15:45 Zamknięcie zawodów

Rozgrzewka

Rozgrzewka odbędzie się 15 minut przed startem biegu głównego, o godz. 13.15. Będzie odbywała się przy linii startu. Pomoże ona zawodnikom odpowiednio przygotować się do pokonania trasy. Krótkie rozgrzewki będą przeprowadzane również przed startami biegów dzieci.

Parkingi

Organizatorzy apelują do kierowców o pozostawianie samochodów na parkingach: przy moście niskim, przy ul. Wybrzeże Gdańskie, na Wyspie Spichrzów oraz przy ul. Warszawskiej, vis a vis Młodzieżowego Domu Kultury.

Bezpieczeństwo

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa prosimy o stosowanie się do próśb i poleceń obsługi. Prosimy o zachowanie dystansu minimum 1,5 m. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu prosimy o zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. Przy odbiorze pakietów startowych w budynku Galerii EL obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń organizatorzy powiadomią o wszelkich możliwych zmianach za pomocą strony mosir.elblag.eu i profili na Facebooku.

Utrudnienia w ruchu – opis dostępny będzie na stronie mosir.elblag.eu oraz w mediach lokalnych we wtorek, 9 listopada.

Zakończenie zawodów

Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Niepodległości oraz Sztafet odbędzie się o godzinie 15:30 na scenie ustawionej w pobliżu fontanny obok placu katedralnego. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych dekoracja odbędzie się w Galerii EL.

Sponsorzy, partnerzy i organizatorzy

Sponsorem głównym VII Elbląskiego Biegu Niepodległości jest firma spawalnicza i biuro pracy WAITW. Partnerem głównym jest MediaMarkt. Sponsorem strategicznym jest studio łazienkowe Awangarda. Sponsorami i partnerami wydarzenia są: FLSmidth Maag Gear, Reproskan, Hotel Kalhberg, Hurtownia BIG, Expert – Centrum ubezpieczeń oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo – Interwencyjno – Zabezpieczeniowa Bielik, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 W-M Brygady Obrony Terytorialnej. Organizatorami Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy objął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.