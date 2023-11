Tomasz Talewicz w drodze do Meksyku

Elbląski ciężarowiec Tomasz Talewicz z LUKS Meyer Elbląg otrzymał powołanie na mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów do lat 20 w meksykańskiej Guadalajarze.

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów do lat 20 odbędą się od 15 do 23 listopada. Elblążanin wystartuje w wadze powyżej 109 kilogramów.

Tomasz Talewicz na powołanie do Meksyku zapracował sobie m. in. czwartym miejscem na lipcowych mistrzostwach Europy do lat 20. W Bukareszcie elblążanin dźwignął 337 kilogramów tracąc do brązowego medalu 8 kilogramów. W rwaniu elblążanin uzyskał piąte miejsce (145 kilogramów; wszystkie próby zaliczone), w podrzucie był trzeci (187 kilogramów, dwie próby zaliczone, 196 kg niezaliczone). Efekt czwarte miejsce w Europie i „mały“ brązowy medal w podrzucie.. Wspomnimy jeszcze o mistrzostwie Polski z marca. Już w Ciechanowie elblążanin pokazał moc i z wynikiem 337 kilogramów (149 kg i 188 kg) poprawił swoje rekordy życiowe.

Za kilka dni podopieczny Grzegorza Rajkowskiego zmierzy się ze światową czołówką. Faworytem do złota wydaje się Irańczyk Alireza Yousefi , z życiówką 380 kg. W 2021 r. Irańczyk był siódmy na seniorskich mistrzostwach świata. Oprócz niego rywalami Polaka w Meksyku będą: Irańczyk Taha Nemati Moghaddam, Słowak Vladimir Macura (brązowy medalista z ME do lat 20 z Bukaresztu), Marokańczyk Bilal Bouamr, Tajwańczyk Jia Hui Kao, Nowozelandczyk Numi Tepulolo, Chilijczyk Alonso Javier Bizama Conejero oraz Portorykańczyk Hector Enrique Cabrera Herrera.

Reprezentacja Polski obecnie przebywa na obozie w Spale. Tomasz Talewicz do Meksyku wyleci 14 listopada. Rywalizację w wadze powyżej 109 kilogramów zaplanowano 23 listopada, w ostatnim dniu mistrzostw.

- Myślę, że 355 kilogramów może dać medal. Ale z drugiej strony to są mistrzostwa świata, wszystko może się zdarzyć. Tomek jest dobrze przygotowany, teraz pozostaje ściskać kciuki - mówi Grzegorz Rajkowski, klubowy trener Tomasza Talewicza.