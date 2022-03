Trasa na medal

XIII Elbląski Bieg Piekarczyka co roku proponuje coś nowego. Zmieniają się medale, statuetki, koszulki. W tej edycji biegacze spotkają się także z nową, szybką, widowiskową, ale przede wszystkim bardziej płaską trasą.

Trasa każdej imprezy biegowej stanowi jedną z najważniejszych jej części. Biegacze rywalizują i bawią się, korzystając z dróg wytyczonych przez organizatorów. Proponowany dystans ma więc ogromny wpływ na przebieg każdych zawodów. Z wielu powodów.

Spoglądając na mapę od razu można dostrzec fakt, że biegowy szlak Piekarczyka nie zaskoczy uczestników zbyt wieloma zakrętami czy wirażami. Rozpoczynamy bowiem od efektownej prostej na ul. Nowowiejskiej. Proste staną się cechą charakterystyczną XIII edycji największej biegowej imprezy w Elblągu.

Gdy są proste, biega się trochę szybciej. Co ciekawe, widać wtedy rywali, więc łatwiej jest ich gonić, a to może wpłynąć na poprawę osiągnięć każdego zawodnika i zawodniczki. W takiej sytuacji trasa XIII Bieg Piekarczyka daje niemałe szanse na zbliżenie się lub nawet poprawę wymagającego rekordu. W 2010 roku, w drugiej edycji zawodów, Arkadiusz Gardzielewski przebiegł „dyszkę” w czasie 28:48.

Na zachętę do wzięcia udziału i powalczenia o kolejny rekord, warto przedstawić profil trasy. Od startu zaczynamy w najwyższych punktach dystansu, a potem, w dalszej części rywalizacji, czekają nas w zasadzie niewielkie górki. Na Starym Mieście dochodzi także nawierzchnia kostki brukowej, ale bieg uliczny musi być trochę urozmaicony, nie tylko krajobrazem. Gdy będziemy zbliżać się do mety, przy ul. Teatralnej, rozpocznie się wymagający podbieg, kilkanaście metrów w górę. W biegu na 5 km będzie to jednak jedyna taka część trasy na jednej pętli, co ułatwi każdemu jej przebycie.

Trasa jest zatem oryginalna. Można ją pokonać w rywalizacji indywidualnej lub drużynowej, ścigać się lub po prostu pokonać własne słabości i zameldować się szczęśliwym na mecie imprezy.

Przypominamy także o zapisach na Mini Bieg Piekarczyka, na Bieg Główny na 10 km i Towarzyszący na 5 km. Zgłoszenia można dokonać przez stronę. Każdy z uczestników obu Biegów oraz zawodów dla dzieci i młodzieży ma możliwość zakupienia koszulki technicznej. Zakupu można dokonać poprzez odrębne wydarzenie zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl. W przypadku Mini Biegu należy przesłać zamówienie na adres imprezy@mosir.elblag.eu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz rozmiaru koszulki (104 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm lub 160 cm). Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł. Szczegóły zapisów, zakup koszulek oraz regulamin dostępne są na stronie.

Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.