Truso wywalczyło punkt w Poznaniu

W ostatnim meczu rundy zasadniczej siatkarki Energi MKS Truso Elbląg przegrały w Poznaniu z rezerwami Energetyka 2:3. Teraz zespół Andrzeja Jewniewicza i Wojciecha Samulewskiego czeka walka o utrzymanie w II lidze.

Zarówno dla Truso jak i Energetyka II bezpośredni pojedynek nie miał większego znaczenia, bowiem nie zmieniał pozycji zespołów w ligowej tabeli. Poznanianki zapewniły już sobie utrzymanie w lidze, natomiast elblążanki niebawem rozpoczną walkę w play-outach. Trener Andrzej Jewniewicz zabrał do Poznania jedynie dziewięć zawodniczek, zabrakło Katarzyny Szostak, Małgorzaty Jaworskiej, Martyny Tarmasewicz, Edyty Fiedorowicz i Gabrieli Jachimczyk.

Obu drużynom zależało na przełożeniu spotkania, jednak związek nie wyraził na to zgody. - Ten mecz był niewygodny i dla nas i dla przeciwnika. Energetyk zwrócił się z prośbą o zmianę terminu, bo tego samego dnia grała drużyna I-ligowa oraz juniorki, ale związek nie zgodził się na to. Pojechaliśmy do Poznania bez kilka zawodniczek, rywal też nie grał optymalnym składem, bo wystawił kadetki wzmocnione kilkoma juniorkami - powiedział trener Truso.

Elblążanki źle rozpoczęły potyczkę w Poznaniu. Być może wynikało to z dość długiej podróży, ale zupełnie nie potrafiły się przeciwstawić rywalkom i przegrały pierwszą partię 12:25. W drugim secie prezentowały się już dużo lepiej, odważnie atakowały, broniły i po dramatycznej końcówce przechyliły szale zwycięstwa na swoją korzyść (25:23). Trzeci set był bardzo wyrównany, jednak w decydującym momencie to gospodynie okazały się skuteczniejsze i wygrały 25:22. Po zmianie stron lepiej prezentowały się siatkarki Truso i bez problemów grały rywalki 25:19. O zwycięstwie zadecydował tie-break i w nim niestety zmęczenie dało już naszym zawodniczkom o sobie znać. Gospodynie dobrze serwowały, elblążanki miały problemy z przyjęciem i musiały uznać wyższość rywalek, które wygrały piątego seta 15:11.

- Dla mnie ten mecz był ważny z tego względu, że miałem okazję sprawdzić dziewczyny, które ostatnio mniej grały lub w ogóle nie grały w II lidze - powiedział trener Truso. - Bardzo fajnie zagrała Ada Dziąbowska, skończyła dużo piłek sytuacyjnych i ataków z drugiej linii. Słabo w tym meczów zagraliśmy w obronie piłek atakowanych, z przyjęciem było różnie. Wiemy nad czym musimy pracować. Oczywiście chciałoby się wygrać ten mecz, mimo że ani im ani nam nic nie dawał i nie zmieniał miejsca w tabeli. Cieszę się, że po pierwszym secie, w którym nam nie szło dziewczyny się podniosły, w następnych setach zawalczyły i potrafiły zdobyć jeden punkt - podsumował Andrzej Jewniewicz.

Energetyk II Poznań - Energa Truso Elbląg 3:2 (25:12; 23:25; 25:22; 19:25; 15:11)

Truso: Markowicz, Wawro, Kuczyńska, Dziąbowska, Łukaczyk, Frąckiewicz, Kowalczyk (l), Wilamowska, Szaruga.

W dniach 21-22 marca Truso rozpocznie walkę o utrzymanie w lidze. Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny będzie SKF Politechnika Poznańska. Na tym etapie gra się do trzech zwycięstw, dwa pierwsze mecze zostaną rozegrane w Poznaniu. Drugą parę walczącą o utrzymanie tworzy UKŻPS Kościan z UKS ZSMS Poznań. Zwycięzcy kończą sezon. Przegrani rozegrają play-out do trzech zwycięstw. Przegrany z tej pary spada z ligi. - Szansa na utrzymanie w lidze oczywiście jest. Jeśli nie w pierwszym play-oucie, to w drugim. Będziemy się starali walczyć od początku, niezależnie jakim składem pojedziemy do Poznania. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze z dziewczynami jeśli chodzi o zdrowie i naukę, bo ostatni okres jest dla nas pod tym względem niekorzystny, szczególnie dla młodych zawodniczek. Mimo tego, że ten sezon jest dla nas bardzo ciężki, to jestem optymistą. Będziemy walczyli, żeby się utrzymać - powiedział trener Truso.