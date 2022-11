Trzech najlepszych w lidze 3x3

WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3 rozpędza się z każdym turniejem. Za nami trzecie spotkanie w tym sezonie. Widać w tabeli głównej rozgrywek, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, że ton rywalizacji zaczynają nadawać trzy konkretne ekipy. Zobacz zdjęcia.

10 drużyn pojawiło się w Szkole Podstawowej nr 12, aby zmierzyć się, podczas kolejnego turnieju w ramach całego cyklu gier. Każde zawody to szansa na zdobycie punktów do klasyfikacji generalnej. Zespoły są podzielone na grupy, a te najlepsze walczą miedzy sobą o konkretne miejsca. Im wyższa lokata w turnieju, tym więcej punktów można dopisać sobie w ogólnym rachunku imprezy.

Cztery pierwsze ekipy w tabeli głównej są rozstawione podczas kolejnego spotkania. Jednak nie zawsze jest to łatwa ścieżka do wygrania swojej grupy. Drugie pozycje zajęli koszykarze My Tylko Pobiegać oraz wicemistrzowie z poprzedniej edycji, czyli Żniwiarze. W meczu o trzecie miejsce wygrali jednak srebrni medaliści minionej kampanii 12:5. W finale ABC ograło Stalowych 16:13. To oni w efekcie objęli prowadzenie w tabeli.

Szczegóły rozgrywek dostępne są tutaj.