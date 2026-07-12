Trzeci tydzień bezpłatnych wakacji z MOSiR-em

Przed nami kolejny tydzień bezpłatnych wydarzeń organizowanych w ramach wakacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W planie m.in.: rowerowa zabawa z mapą, turniej koszykówki 3x3, zawody pływackie w CRW Dolinka oraz siatkówka plażowa w Parku Wodnym. Sprawdź szczegóły.

W POSZUKIWANIU PIEKARCZYKÓW (wtorek, 14.07)

Miejskie wyzwanie z mapą na dwóch kółkach? Już w najbliższy wtorek, 14 lipca, wystartuje wakacyjna gra na orientację w terenie. Uczestnicy otrzymają od nas mapy z zaznaczonymi punktami figurek Piekarczyka. Będzie się liczyła spostrzegawczość, dobra zabawa i znajomość terenu. Koniecznie naładujcie telefony, każdy z punktów będzie trzeba udokumentować. Za zebranie wszystkich Piekarczyków czeka na Was certyfikat. Biuro zawodów startuje o godz. 17:00 przy Bramie Targowej. Sprawdźcie stan techniczny rowerów, zabierzcie kaski i widzimy się we wtorek.

TURNIEJ KOSZYKÓWKI NA KALBARZE (środa, 15.07)

Wracamy ze sportowymi emocjami na Kalbar. Po raz kolejny drużyny będą miały szansę zmierzyć się ze sobą i powalczyć o pierwsze miejsce w turnieju koszykówki 3x3. Biuro zawodów startuje o godz. 16:30, a sam turniej o godz. 17:00. Do gry mogą stanąć osoby, które ukończyły 14 lat. Każdy zespół może liczyć maksymalnie cztery osoby - trzech graczy na boisku i jednego rezerwowego. Rozgrywki będą prowadzone w duchu streetballa, czyli z naciskiem na fair play i wzajemny szacunek. Udział jest bezpłatny, a na najlepszych czekają medale i statuetki.

ZAWODY PŁYWACKIE W CRW DOLINKA (czwartek, 16.07)

Nie trzeba mieć na koncie sportowych sukcesów, by stanąć na starcie. Wystarczy umiejętność samodzielnego przepłynięcia 25 metrów, strój kąpielowy i chęć spędzenia letniego poranka w wodzie. Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Styl pływania jest dowolny, a uczestnicy mogą korzystać z pomocy wypornościowych, takich jak deska czy makaron. Nad przebiegiem wydarzenia oraz bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Biuro zawodów rozpocznie pracę w dniu wydarzenia między godziną 9:30-9:50, natomiast start zaplanowano na godz. 10:00. Zapisy prowadzone są do środy, 15 lipca, do godz. 12:00 za pośrednictwem formularza Google. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli pozostaną wolne miejsca, będzie można zapisać dziecko również na miejscu – najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zapisani uczestnicy będą mogli po ukończonych zawodach skorzystać ze strefy rekreacji do godziny 12:00.

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA (niedziela, 19.07)

Zapisy ruszą w poniedziałek, 13 lipca, o godz. 19:00. Link będzie można znaleźć na Facebooku MOSiR oraz na stronie mosir.elblag.eu.

Przez całe wakacje zachęcamy również do korzystania z uroków toru Kalbar. Obiekt jest czynny codziennie od 9:00 do 20:50. Korzystanie z toru jest bezpłatne, jedynie boiska do tenisa ziemnego wymagają wcześniejszej rezerwacji i opłaty. Szczegóły można uzyskać dzwoniąc pod numer 537 443 376. Harmonogram bezpłatnych wydarzeń w ramach wakacji z MOSiR-em znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.