Trzy medale Mlexera

Złoto, srebro i brąz – to dorobek tenisistów stołowych Mlexera Elbląg na turnieju w Starogardzie Gdańskim. To prognostyk udanego sezonu?

W sobotę (23 sierpnia) młodzi tenisiści stołowi Mlexera rywalizowali na 29 Międzynarodowego Turnieju im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim. Elbląscy zawodnicy do domu wrócili z trzema medalami. Alek Stefański zdobył złoto, w finale pokonał Tymona Witkowskiego z AZS AWF Gdańsk. Srebro przypadło Ani Malewicz. Elblążanka w finale przegrała 0:3 z Zuzanną Wieczorek z Politechniki Rzeszów. Oboje rywalizowali w kategorii kadet.

Trzeci medal dla Mlexera wywalczyła Zofia Wasiluk. W żaczkach stanęła na najniższym stopniu podium. W żakach Maciek Tocha został sklasyfikowany na miejscach 5-6,a w młodzikach Oliwier

Julicki zajął 6miejsce i Ignacy Żukowski 7. miejsce.