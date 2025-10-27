Trzy medale Tygrysów w Pucharze Polski w boksie

Dwa złota (Nikola Wawrzykowska i Jakub Ignaczyk) oraz srebro Agaty Pytel to dorobek pięściarzy KSW Tygrys na Pucharze Polski w boksie. Elblążanie pokazali dobry boks i zasłużenie stanęli na podium.

W Pucharze Polski do lat 15 elbląskie Tygrysy pokazały pazury. Nikola Wawrzykowska w wadze do 66 kilogramów swoje obie walki zakończyła przed czasem. I tym samym zdobyła złoty medal. Jakub Ignaczyk w wadze do 52 kilogramów nie pozostawił żadnych wątpliwości i wygrał wszystkie pięć walk. W tym najważniejszą o złoto, kiedy jednogłośnie pokonał Marcina Wojnara.

W turnieju do lat 17. Agata Pytel wywalczyła srebrny medal w wadze do 70 kilogramów. Elblążanka półfinał zakończyła przed czasem, w finale po emocjonującej walce uległa rywalce zdobywając srebrny medal.

Na ćwierćfinale udział w turnieju zakończył Igor Lichocki w wadze do 65 kilogramów. W silnie obsadzonej wadze, startowało 49 zawodników elblążanin wygrał trzy walki, w czwartej, o wejście do strefy medalowej musiał uznać wyższość rywala.

- Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie nasi trenerzy: Patryk Bursztynowicz, Antoni Mazurek i Marcin Frelka, którym chcę przy okazji bardzo podziękować – mówił Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys.

6 grudnia w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się kolejny Turniej Bokserski o Puchar Hieronima Kozakiewicza.