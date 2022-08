Turniej piłki nożnej 3x3 na Kalbarze

Każdy może zebrać trzech znajomych i wystąpić na boisku o wielkości 28×15 m. Mecze będą trwały 10 minut każdy lub do momentu zdobycia przez którąś z drużyn 5 goli, co dodatkowo zwiększa emocje. Startujemy w środę (17 sierpnia) od godz. 17 na boiskach Toru Kalbar. Zapisy od 16:30 przed grą. Udział bezpłatny.

Turniej piłki nożnej 3×3 to propozycja dla tych, którzy przyjaźnią się z futbolówką przy nodze i lubią grać na małej przestrzeni. Uliczna piłka nożna to powrót do czasów osiedlowych boisk, małych bramek, techniki. Tutaj liczy się przede wszystkim gra zespołowa i spryt.

A zasady gry? Zakaz wślizgów i agresywnej gry ciałem (odpychania, pociągania, ataku z tyłu). Gramy bez bramkarza (każdy nim jest) i nie używamy rąk. Wszystkie auty i rożne wykonujemy z nogi. Rzuty karne „hokejowe” (1 na 1 z bramkarzem), po 3 faulach drużyny. Rzuty wolne bezpośrednie. Nie gramy na czas, tylko szybko wprowadzamy piłkę. Obowiązują przy tym zasady fair play. Szanujemy siebie nawzajem i dobrze się bawimy. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 zespołów. Pełny regulamin tutaj.

W imprezie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w dniu rywalizacji mają ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów, przed startem w turnieju, dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie, które jest dostępne w treści regulaminu tutaj lub te otrzymane w biurze zawodów. W każdej drużynie może być zgłoszonych tylko 4 zawodników.

Szczegóły imprez w ramach Wakacji z MOSiR-em są dostępne tutaj.