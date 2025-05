Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Polski

Państwowa Komisja Wyborcza ma już oficjalne wyniki wyborów na prezydenta RP. Pierwszą turę wygrał Rafał Trzaskowski z poparciem 31,36 proc., drugi był Karol Nawrocki z poparciem 29,54 proc. Druga tura odbędzie się 1 czerwca.

Do głosowania 18 maja było uprawnionych 29 252 340 obywateli Polski. Do urn poszło 19 689 597 wyborców, co oznacza frekwencję 67,31 proc.

Oficjalne wyniki poszczególnych kandydatów w kraju.

Rafał Trzaskowski - 31,36 proc. (6 147 797 głosów)

Karol Nawrocki - 29,54 proc. (5 790 804 głosy)

Sławomir Mentzen - 14,81 proc. (2 902 448 głosów)

Grzegorz Braun - 6,34 proc. (1 242 917 głosów),

Szymon Hołownia - 4,99 proc. (978 901 głosów),

Adrian Zandberg - 4,86 proc. (952 832 głosy),

Magdalena Biejat - 4,23 proc. (829 361 głosów),

Krzysztof Stanowski - 1,24 proc. (243 479 głosów),

Joanna Senyszyn - 1,09 proc. (214 198 głosów),

Marek Jakubiak - 0,77 proc. (150 698 głosów),

Artur Bartoszewicz - 0,49 proc. (95 640 głosów),

Maciej Maciak - 0,19 proc. (36 371 głosów),

Marek Woch - 0,09 proc. (18 338 głosów)

Rafał Trzaskowski wygrał w dziesięciu województwach (w tym w warmińsko-mazurskim), Karol Nawrocki – w sześciu. W naszym regionie kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 34,56 proc. głosów, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość - 27 proc. Kolejne miejsca w woj. warmińsko-mazurskim zajęli: Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 15,47 proc., Grzegorz Braun - 5,96 proc., Szymon Hołownia - 5,06 proc., Magdalena Biejat (4,27 proc.), Adrian Zandberg - 4,03 proc., Krzysztof Stanowski - 1,15 proc., Joanna Senyszyn - 0,96 proc., Marek Jakubiak - 0,74 proc., Artur Bartoszewicz - 0,51 proc., Maciej Maciak - 0,20 proc., Marek Woch - 0,09.

Frekwencja w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 60,46 proc.



Sprawdź, jak głosowali elblążanie.