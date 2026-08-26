Turniej tenisa stołowego na zakończenie lata

Wakacje z MOSiR-em powoli dobiegają końca, ale zanim na dobre pożegnamy letnią aktywność, czeka nas jeszcze jedna sportowa rywalizacja. W piątek, 28 sierpnia, zapraszamy na Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego, który organizujemy wspólnie z Elbląskim Klubem Sportowym Mlexer. Będzie sportowo, będzie emocjonująco, a najlepsi uczestnicy wyjadą z hali z pucharami.

Zawody odbędą się w sali tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135. Udział w turnieju jest bezpłatny, a do rywalizacji może dołączyć każdy chętny. Zapisy będą prowadzone na miejscu od godziny 9:30, natomiast pierwsze mecze rozpoczną się o 10:00.

Turniej zostanie rozegrany w kategoriach OPEN: dziewczęta i chłopcy do lat 14 oraz dziewczęta i chłopcy do lat 18. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników. Na najlepszych w każdej kategorii czekają puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc, a dodatkowo wręczymy puchary dla najlepszej zawodniczki w każdej kategorii.

Jeśli chcecie sportowo zakończyć Wakacje z MOSiR-em, warto zabrać rakietkę i spróbować swoich sił przy stole. Zapraszamy!