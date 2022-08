Tydzień pełen imprez

O tym, że w planie Wakacji z MOSiR-em każdy znajdzie coś dla siebie, powinniście już wiedzieć. W tym tygodniu ponownie czekają nas przeróżne, darmowe atrakcje utrzymane w tematyce sportowo-rekreacyjnej. Sprawdźcie propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na najbliższe dni.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (wtorek, 16 sierpnia)

Zapraszamy do udziału w ostatniej z cyklu trzech popołudniowych wycieczek rowerowych po najbliższych okolicach Elbląga. Tym razem miłośnicy dwóch kółek spróbują odnaleźć średniowieczną osadę Truso nad Jeziorem Druzno. Ruszamy we wtorek o 17 z ronda Bitwy pod Grunwaldem (dawne rondo Kaliningrad) bez względu na pogodę. Udział w wycieczce jest bezpłatny, a na jej zakończenie na uczestników będą czekały lody w Przystani Elbląg Grupy Wodnej.

Turniej piłki nożnej 3x3 (środa, 17 sierpnia)

Uliczna piłka ponownie opanuje tor Kalbar. W akcji zobaczymy trzyosobowe drużyny, które by zwyciężyć, będą musiały wykazać się sprytem, techniką oraz zgraniem. Udział w turnieju jest bezpłatny, jednak przystąpić do niego będą mogły osoby, które ukończyły 16 rok życia. Początek zawodów o godzinie 17, a zapisy będą prowadzone na miejscu w biurze zawodów od 16:30.

II Wakacyjny turniej w tenisa stołowego (czwartek, 18 sierpnia)

Raz jeszcze, przy współpracy z EKS Mlexer, zapraszamy na turniej w tenisa stołowego, który zostanie rozegrany w sali tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej. W zawodach mogą wziąć udział zarówno najmłodsi, jak i bardziej doświadczeni miłośnicy popularnego ping-ponga. Start o godzinie 10, jednak zapisy rozpoczną się 30 minut wcześniej.

Kalbar na okrągło (sobota, 20 sierpnia)

W zawodach zobaczymy nie tylko najmłodszych pędzących na hulajnogach i rowerkach, ale także osoby dorosłe na rolkach. Kto pamięta Hulaj-Nóżkę ten wie, ile prawdziwych sportowych emocji generują wyścigi na torze Kalbar. Udział w zabawie jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy poprzez wypełnienie formularza dostępnego wkrótce na stronie mosir.elblag.eu. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 21 sierpnia)

Na koniec tygodnia ponownie zasiądziemy w kajakach, złapiemy za wiosła i wspólnie z przewodnikiem PTTK wypłyniemy na rzekę Elbląg. Będzie to doskonała okazja, aby przyjrzeć się miastu z innej perspektywy, a także poznać kilka ciekawych historii związanych z napotykanymi miejscami. Start o godzinie 10 z przystani MOSiR przy ul. Radomskiej. Obowiązują zapisy.

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg w plażowej piłce siatkowej (niedziela, 21 sierpnia)

Wielkimi krokami zbliża się drugi turniej w plażowej piłce siatkowej, lecz tym razem zawodnicy spotkają się na boisku Grupy Wodnej i powalczą o puchar im. Prezydenta Miasta Elbląg. Zgłoszenia (formularz google) będą przyjmowane do czwartku, 18 sierpnia, do godz. 23:59. Ilość zespołów jest ograniczona (16 drużyn), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Tor Kalbar (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji mieszkańców. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9 do 21.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9 a 15, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) od 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Jazda na rolkach z UKS Szóstka (wtorek, 16 sierpnia)

W sierpniu, również na torze Kalbar, odbywają się zajęcia prowadzone przez trenerów łyżwiarstwa figurowego i jazdy na rolkach. Będzie tu można nauczyć się m.in. ciekawych figur, a przede wszystkim świetnie się bawić na świeżym powietrzu.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 18 sierpnia)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze Kalbar. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 17.