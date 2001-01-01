Tydzień pełen sportu i zabawy

Przed nami tydzień pełen sportowych emocji i rekreacyjnych atrakcji. Na torze Kalbar odbędą się wyścigi rowerków, hulajnóg i rolek oraz turniej koszykówki 3x3, w Bażantarni zorganizujemy Mini Olimpiadę, a miłośników wodnych przygód zaprosimy na wycieczkę kajakową. Nie zabraknie też widowiskowych Wyścigów Smoczych Łodzi i Festiwalu Sportów Wodnych w ramach Dni Morza.

Kalbar na okrągło (wtorek, 19 sierpnia, 17:00, Tor Kalbar)

Świetnie poradziliście sobie z Hulaj-Nóżką, a teraz zobaczymy jak wypadniecie podczas kolejnych zawodów organizowanych na torze Kalbar. Ponownie w akcji zobaczymy rowerki biegowe oraz hulajnogi, ale przy okazji tej imprezy do zabawy dołączamy również rolki. Formularz został zapełniony, a zapisy w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w przypadku nieodebrania pakietów w biurze zawodów (czynne od 16:00).

Koszykówka 3x3 (środa, 20 sierpnia, 17:00, Tor Kalbar)

Tym razem pogoda nie pokrzyżuje naszych planów, obiecujemy! Miłośników koszykówki 3x3 zapraszamy na tor Kalbar, gdzie zorganizujemy turniej oparty o streetballowe zasady. Jedno boisko, dwa kosze, zapisy na miejscu od 16:30, udział od 14 roku życia, do wygrania pamiątkowe medale i statuetki. Wszystko jest jasne, zatem do zobaczyska!

Mini Olimpiada (czwartek, 21 sierpnia, 16:00, Bażantarnia)

Polana z wiatami zamieni się w miejsce pełne sportowych i zręcznościowych konkurencji, za ukończenie których czekać będą medale i słodkie upominki. Aby wziąć udział w imprezie należy zarejestrować się poprzez formularz Google (limit 150 miejsc). Udział jest bezpłatny, a otwarcie biura zawodów nastąpi o 15:30.

Wycieczka kajakowa (czwartek, 21 sierpnia, 17:00, ul. Radomska 5)

W czwartek wspólnie z PTTK zapraszamy na bezpłatną wycieczkę kajakową po rzece Elbląg. Start o godz. 17:00 z przystani MOSiR przy ul. Radomskiej 5. Zapisy tylko w parach, liczba miejsc ograniczona. Udział osób niepełnoletnich możliwy wyłącznie pod opieką dorosłych. Link do formularza ukaże się wkrótce na Facebooku MOSiR.

Wyścigi Smoczych Łodzi (sobota, 23 sierpnia, 10:00, ul. Wybrzeże Gdańskie)

XIX Elbląskie Święto Chleba nie może się obyć bez emocjonujących Wyścigów Smoczych Łodzi. Osiemnaście drużyn stanie do rywalizacji, by zdobyć upragnione trofeum – Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Podczas nadchodzącej edycji osady będą mogły wybrać jedną z dwóch kategorii: Sport lub Fun. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba drużyn ograniczona – zachęcamy do zapisów!

Festiwal Sportów Wodnych (niedziela, 24 sierpnia, 12:00-16:00; 21:45-22:00, ul. Wybrzeże Gdańskie)

Pokazy flyboard, darmowe przejażdżki po rzece łodziami, holowanie na bananach i wersalkach, szanty, food-trucki, dmuchańce – to wszystko i jeszcze więcej znajdziecie na rzece Elbląg w ramach Elbląskiego Święta Chleba. Zabawę na Bulwarze Zygmunta Augusta zaczniemy o 12:00, a zakończymy nocnym pokazem w okolicach 21:45.

Bądźcie z nami, szykuje się aktywny tydzień!